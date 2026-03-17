Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Voráček se o kauze otevřeně rozmluvil pro Seznam Zprávy v investigativním podcastu Ve stínu.
Popsal v něm fungování projektu, který se zabývá výrobou bubble tea, tedy nápojů s praskajícími kuličkami. Do něj Voráček vstoupil v roce 2021 s vidinou, že se na trhu prosadí díky zaměření na přírodní barviva.
Jenže firmy Global TS a BubbleStar nyní skončily v insolvenci a společníci mezi sebou řeší právní spory.
„Přišel jsem o docela dost peněz. A nelíbí se mi, jak celá ta organizovaná skupina funguje. Mám strach, že by to nemuselo dopadnout tak, jak by to podle jasných důkazů dopadnout mělo,“ líčil Voráček.
Ten se v projektu spojil s jihočeským podnikatelem Jiřím Wohlmannem, jenž firmu už několik let předtím založil. Po prvních problémech, které přinesly i skandál s klamavým označováním nápojů, se firmě snížily prodeje a Wohlmann začal shánět investory.
Ještě před Voráčkem se společníky stali dva jiní podnikatelé, kteří však z firmy odešli. A podíl tak nakonec odkoupil hokejový mistr světa z roku 2010, jednatelem firem se navíc stal jeho otec Miloslav.
Ovšem postupně se v hospodaření objevovaly nejasnosti. „Začaly se mi na stůl dostávat věci, které nebyly košer,“ přiznal Voráček, jenž se tak dostal do sporu s druhým společníkem.
Ve firmě také docházelo k personálním změnám, konflikt posléze vygradoval situací kolem výrobní firmy, jež měla k dispozici technologii na výrobu praskajících kuliček.
Jenže ta se podle Voráčka převedla pod jinou firmu: „Vzali si pod sebe všechno. Zboží, výrobu i lidi.“
V nově vzniklé společnosti, která výrobu převzala, figuruje poradce bývalého ministra vnitra Milana Chovance a Wohlmannův dlouholetý spolupracovník Alan Ilczyszyn.
Pod jeho vedením se však výroba zastavila a projekt byl ukončen. Kromě insolvence se navíc objevily další problémy, policie vyšetřuje podezření z dotačního podvodu u pořízení české výrobní linky. Tu však měla firma nakonec získat z Číny za pouhý zlomek přidělené dotace.
U policie je také stížnost Voráčkových na údajné vyvedení majetku z firmy zbylých společníků. Bývalý hráč Philadelphie či Columbusu připustil, že peníze vložené do projektu už neuvidí.
„Když o ty peníze přijdu, život jde dál. Spíš bych byl rád, aby se něco podobného nestalo dalším lidem,“ vysvětlil důvody zveřejnění kauzy, která ještě dlouho nemusí mít konec.
„Jak bych nazval svoji roli? Jako naivní blbec, z velké části. Člověk, který věřil lidem, kterým věřit neměl,“ shrnul neúspěšnou podnikatelskou zkušenost.