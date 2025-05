Spartu by měl Kuchtův návrat podle informací serveru inFotbal.cz vyjít na 50 milionů korun. V součtu s tím, co za něj dostala z Dánska, a s poplatky za šestiměsíční hostování by tak měla být na nule.

Kuchta za půl roku ve Spartě nastřílel osm gólů, z toho sedmkrát se trefil v lize, na jaře nebyl nikdo z týmu produktivnější. Na výraznější úspěch tentokrát osmadvacetiletý útočník nedosáhl. Sparta prohrála finále poháru a skončila čtvrtá v lize.

Útočníkův návrat klub oznámil videem z farmy. Je známo, že Kuchta je milovníkem domácích zvířat včetně slepic. Když se pak příběh přesunul ke traktoru, v záběru se objevil Kuchtův obličej a popisek: „Doma je doma.“

Výstižnější frázi pro uplynulý rok nenajdete.

Kuchta si loni v létě po dvou vyhraných titulech a triumfu v poháru vymodlil přestup do zahraničí. V týmu se kvůli vzrůstající konkurenci, kvůli níž častokrát nehrál v základu, trápil. Ke konci srpna si ho vyhlédl dánský Midtjylland, což je klub s moderním zázemím a filozofií založenou na datech a útočném fotbalu z malebného městečka Herning.

Ale pro Kuchtu to byl přešlap. Za pět měsíců se trefil jen dvakrát a opět zatoužil po změně.

Když s nabídkou záchrany ve formě hostování přispěchal sportovní ředitel Tomáš Rosický, který potřeboval do týmu vrátit pořádného štváče, neváhal. „Okamžitě jsem řekl, že si to představit dokážu. Chci klubu pomoct,“ vyznal se Kuchta.

Což byla trefa.

„Po návratu z Dánska je úplně jiný,“ přikyvoval bývalý trenér Lars Friis poté, co mu český reprezentant v polovině dubna dvěma góly zařídil vítězství 2:1 v Pardubicích.

Sparta tehdy ještě měla našlápnuto, aby špatnou sezonu zvrátila a bojovala o druhé místo, jenže bídná nálada nakonec semlela i věčně burcujícího Kuchtu. Od zmíněného zápasu v Pardubicích už se trefil jen jednou, Sparta prohrála šest zápasů z osmi a jen tak tak si zajistila účast v evropských pohárech.

Sparťanský trenér Lars Friis utěšuje útočníka Jana Kuchtu po neúspěšném pohárovém finále v Olomouci.

Tým čeká změna. Nový kouč i přestavba kádru. Prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok i jeho parťák Tomáš Rosický, který se pomalu zotavuje z problémů se srdcem, musejí tým pročistit.

„Ukázalo se, že někteří hráči sem už nepatří,“ řekl přísně Sivok ve čtvrtečním obsáhlém rozhovoru pro klubový web.

Kuchtův půl rok na hostování ale odhalil, že on je pro Spartu tím pravým bojovníkem. Zvedl sebevědomí a v útoku jednoznačně pomohl. „Top hráč a obrovský přínos,“ pochvalovali si trenéři Kuchtu.

Ten má teď má další úkol: dostat tým do základní fáze Konferenční ligy a bojovat o titul, který znovu znamená přímý postup do Ligy mistrů.