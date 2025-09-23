Zemřel bývalý fotbalista Jan Lála, stříbrný medailista z šampionátu v Chile

Autor:
  17:32aktualizováno  17:32
Byl jedním z posledních žijících stříbrných medailistů fotbalového mistrovství světa 1962 v Chile. Někdejší skvělý pravý obránce Jan Lála ve věku sedmaosmdesáti let v sobotu zemřel. Je spojován především se Slavií, za kterou hrál s přestávkami jedenáct let.
Bývalý slávistický fotbalista Jan Lála slaví osmdesáté narozeniny na trávníku v...

Bývalý slávistický fotbalista Jan Lála slaví osmdesáté narozeniny na trávníku v Edenu. (23. září 2018) | foto: ČTK

Čs. reprezentanti před odletem z ruzyňského letiště na MS ve fotbale v Chile....
Peter Herda (vlevo) a Jan Lála v Národním divadle při oslavách 120. výročí
STŘÍBRNÁ PARTA Z CHILE. Na snímku jsou (horní řada zleva) Vladimír Kos, Jan
Legendy fotbalové Slavie slavnostně pokřtily kalendář Hvězdná Slavia. Na...
5 fotografií

Jan Lála patřil mezi nejlepší domácí fotbalisty historie.

Byl účastníkem mistrovství světa v Chile 1962, kde Československo hrálo finále s Brazílií (1:3), v anketě Fotbalista roku byl v roce 1965 třetí a o dva roky později druhý.

Lála se narodil na Vysočině. Svým odvážným fotbalem učaroval Prahu. Nejprve jako dorostenec v Meteoru a hlavně v Čechii. To ještě ve středové řadě, později ho víceméně z nouze zastrčili na kraj obrany: „Pochopil jsem, že je to můj flek,“ říkal nedávno v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz.

Ve Slavii, kde působil v padesátých a šedesátých letech, na něj vzpomínají jako na oporu a hvězdu.

„Svými tahy na branku zaplňoval hřiště, což značilo vrchol jeho formy a sil. V dubnu 1962 se probojoval do základní sestavy A-mužstva a jel s ním na MS do Chile. Hrál v obranné čtveřici vpravo vedle ostřílených borců Pluskala, Popluhára, Nováka. Byl oporou ve všech zápasech, jen ve finále nemohl nastoupit kvůli zranění. Uhlídal například slavného „kličkaře“ Genta v zápase se Španělskem. Jeho výjimečného potenciálu útočně obranného pojetí využívala až do roku 1967,“ píše pražský klub na svém webu.

V reprezentaci zvládl 37 zápasů.

Z dvaadvaceti stříbrných medailistů z Chile dosud žijí už jen Jozef Štibrányi a Václav Mašek.

Držitel Zlatého míče Josef Masopust, největší hvězda tehdejšího výběru, zemřel v roce 2015. V roce 2023 skonal s třemi góly nejlepší střelec výběru na šampionátu Adolf Scherer, loni v listopadu Josef Jelínek.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Trumpovi v OSN vypadlo čtecí zařízení. Evropa jde kvůli migrantům do pekla, řekl

ONLINE: Slavia v poháru v Brozanech vede, prosazuje se Zmrzlý

Vyrozumění

Politické procesy na stříbrném plátně. Robert Redford a jací jsme byli

Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl

SPD chce kvůli Dozimetru zrušit STAN a TOP 09. Podá podnět k jejich rozpuštění

Rukojmí se zbraní u hlavy a varovný vzkaz. Hamás fotografií tlačí na Izrael

Analýza

Teatrální gesta bohatých nepomáhají. Elity mluví o uhlíku, zatímco miliony dětí umírají

Skončí státní buzerace i zelené šílenství, slíbili Motoristé na závěr kampaně

Putinovi afričtí spojenci opouštějí haagský tribunál. Neřeší válečné zločiny, tvrdí

EU plánuje zeď proti dronům, Slovensko a Maďarsko na jednání nepozvali

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Zefektivní šifrování i vývoj léků. V Ostravě spustili první tuzemský kvantový počítač

Budeme se bránit všemi prostředky, varuje NATO Rusy před dalšími provokacemi

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.