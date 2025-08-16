Šesté místo pro Štefelu, Kipyegonová sahala v Chorzówě po světovém rekordu

Nejlepší český výškař měl daleko ke svému osobnímu rekordu 233 centimetrů z této sezony. Vedl si lépe než v úterý v Budapešti, kde skočil jen 218 centimetrů. Tentokrát měl ještě o čtyři centimetry výše čistý zápis, ale mezi nejlepší se neprosadil.
Výrazně hůře dopadl olympijský šampion z Tokia a úřadující mistr světa i Evropy Gianmarco Tamberi. Italský výškař skončil poslední výkonem 214 centimetrů. Vznáší se tak otazník nad jeho účastí na zářijovém světovém šampionátu, protože nedávno prohlásil, že na něm kvůli špatné formě možná závodit nebude.
Keňanka Faith Kipyegonová se přiblížila na 93 setin světovému rekordu v běhu na 3000 metrů, který už od roku 1993 drží Číňanka Wang Ťün-sia výkonem 8:06,11 minuty.
Světová rekordmanka a trojnásobná olympijská vítězka na patnáctistovce Kipyegonová zaběhla čas 8:07,04 a dostala se na druhé místo historických tabulek. Společně s Číňankou jsou jediné, které se na této distanci dostaly pod hranici osmi minut a 11 sekund.
Mezi tyčkaři potvrdil dominanci Švéd Armand Duplantis. Čtyři dny po zlepšení vlastního světového rekordu na 629 centimetrů vyhrál výkonem 610 centimetrů.
Na této výšce předvedl fenomenální pokus, kdy se podle grafiky reálně vyšplhal až na 631 centimetrů, ale o další historické maximum se tentokrát nepokusil. Nechal si zvýšit laťku na 620 cm a třikrát neuspěl.
Skvělý návrat po zranění předvedla britská půlkařka Keely Hodgkinsonová. V prvním závodě od loňského triumfu na olympijských hrách v Paříži zaostala jen o 13 setin za svým osobním rekordem a časem 1:54,74 se dostala jednoznačně do čela letošních světových tabulek. Přiblížila se na 1,46 sekundy světovému rekordu Jarmily Kratochvílové.
Nejrychlejší stovku překážek v historii Diamantové ligy zaběhla Američanka Masai Russellová, která vyhrála výkonem 12,19 sekundy. Zaostala jen o dvě setiny za vlastním nejrychlejším světovým časem sezony z květnového mítinku na Floridě.
Sprinterům v běhu na 100 metůr kraloval stříbrný olympijský medailista Jamajčan Kishane Thompson, jenž vyrovnal rekord mítinku 9,87 sekundy. Vítěz OH v Paříži Američan Noah Lyles za ním zaostal o tři setiny sekundy, čas 9,90 je jeho sezonním maximem. Mezi ženami potvrdila skvělou formu americká šampionka Melissa Jeffersonová-Woodenová, která vyhrála za 10,66 sekundy. Úřadující mistryně světa Sha’Carri Richardsonová byla až šestá (11,05).
Nejrychlejší čtvrtku překážek v historii Diamantové ligy zaběhl světový rekordman Nor Karsten Warholm. Měsíc před pokusem o obhajobu světového titulu zvítězil časem 46,28 sekundy a dostal se do čela letošních světových tabulek o 26 setin před Američana Raie Benjamina.
Mezi ženami v téže disciplíně evropská rekordmanka a úřadující mistryně světa Nizozemka Femke Bolová znovu předvedla čas pod 52 sekund, vlastní nejlepší světový výkon sezony stlačila na 51,91. Za ní se k druhému místu propracovala Emma Zapletalová v novém slovenském rekordu 53,58, který ji řadí na osmé místo letošních světových tabulek. Je druhou nejlepší Evropankou tohoto roku za fenomenální Bolovou.
