Basketbalista Jan Veselý oznámil konec kariéry, v Barceloně ještě dohraje sezonu

Autor: ,
  14:53aktualizováno  14:53
Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezoně kariéru. Šestatřicetiletému českému pivotovi končí smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. „Dal jsem této hře všechno a ona mi na oplátku dala ještě víc. Odcházím s vděčností a hrdostí,“ vzkázal tahoun české reprezentace.
Český basketbalista Jan Veselý slaví v zápase s Nizozemskem.

Český basketbalista Jan Veselý slaví v zápase s Nizozemskem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jan Veselý smečuje v euroligovém zápase proti Partizanu.
Jan Veselý se proti Boloni snaží zakončit akci Barcelony.
Tomáš Satoranský z FC Barcelona smečuje na koš Paris Basketball přes Leona...
Jan Veselý z FC Barcelona se raduje na palubovce Partizanu.
20 fotografií

Veselý přišel do Barcelony před čtyřmi lety z Fenerbahce Istanbul. V roce 2023 s klubem vybojoval titul ve španělské ACB Lize. Na kontě má i triumf v Eurolize, kterou ovládl v roce 2017 s Fenerbahce. S istanbulským týmem získal i čtyři tituly v turecké lize.

Před příchodem do Turecka působil Veselý tři sezony v NBA, v kádru Washingtonu a potom ještě Denveru se ale neprosadil podle svých představ a vrátil se do Evropy. Do zámoří zamířil z Partizanu Bělehrad, s nímž vybojoval také tři ligové tituly a stejný počet pohárových trofejí. Pětkrát vyhrál anketu o nejlepšího českého basketbalistu roku.

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse

Komentář

Proč nejde slavit jako v květnu 1945? Protože trestní zákon zakazuje sovětskou vlajku

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Úplatky, padělání lékařských zpráv. Policie zasahovala v ÚVN, zadržela 11 lidí

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední...

Basketbalista Jan Veselý oznámil konec kariéry, v Barceloně ještě dohraje sezonu

Český basketbalista Jan Veselý slaví v zápase s Nizozemskem.

Velká posila pro Pardubice. Extraligový mistr oznámil příchod útočníka Tomáška

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Giro ONLINE: První italská etapa. V úniku se rychle osamostatňuje šestice

Cyklisté na trati třetí etapy Gira

Policie navrhla obžalovat podezřelého ze špionáže pro Čínu, působil tu jako novinář

ilustrační snímek

Katapult nikdy nezemře, vzkázal Říha a oznámil koncertní pauzu kapely

Oldřich Říha, zpěvák a kytarista kapely Katapult

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním...

Recenze

Vznešená cesta kolem vznešené dámy. Co nabízí nová biografie královny Alžběty II.

Královna Alžběta II.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.