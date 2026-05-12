Basketbalista Jan Veselý oznámil konec kariéry, v Barceloně ještě dohraje sezonu

Veselý přišel do Barcelony před čtyřmi lety z Fenerbahce Istanbul. V roce 2023 s klubem vybojoval titul ve španělské ACB Lize. Na kontě má i triumf v Eurolize, kterou ovládl v roce 2017 s Fenerbahce. S istanbulským týmem získal i čtyři tituly v turecké lize.
Před příchodem do Turecka působil Veselý tři sezony v NBA, v kádru Washingtonu a potom ještě Denveru se ale neprosadil podle svých představ a vrátil se do Evropy. Do zámoří zamířil z Partizanu Bělehrad, s nímž vybojoval také tři ligové tituly a stejný počet pohárových trofejí. Pětkrát vyhrál anketu o nejlepšího českého basketbalistu roku.
