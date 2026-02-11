Zabystřanovi olympijská jízda nesedla, v super-G je 17., Von Allmen má třetí zlato

  13:46aktualizováno  13:46
Jan Zabystřan na senzační prosincový triumf ze Světového poháru v olympijském super-G nenavázal. Český lyžař se do boje o medaile vůbec nedostal a skončil na děleném 17. místě se ztrátou 1,55 sekundy na vítězného Franja von Allmena. Švýcar získal v čase 1:25,32 na sjezdovce v Bormiu už třetí olympijské zlato. Stříbro slaví Američan Ryan Cochran-Siegle, bronz zbyl na švýcarského fenoména Marca Odermatta.
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)

Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026) | foto: Christian HartmannReuters

Čtyřiadvacetiletý Von Allmen na sjezdovce Stelvio vybojoval třetí zlato po sobotním sjezdu a pondělní kombinaci dvojic.

Super-G na olympiádě

Třetím triumfem na jedněch ZOH napodobil lyžařské legendy Jeana-Claudea Killyho z Francie, kterému se to povedlo v Grenoblu 1968, a trojnásobného šampiona z Cortiny d’Ampezzo 1956 Rakušana Toniho Sailera.

Švýcar zvítězil s náskokem 13 setin sekundy před Cochranem-Sieglem, jenž obhájil stříbro z Pekingu. Bronzový Odermatt, který je aktuálním lídrem Světového poháru a jako jediný získal v této sezoně dvě vítězství v super-G, ztratil na svého krajana 28 setin.

Zabystřan si chtěl z olympiády odvést výsledek do 15. místa, brzy po jeho startu ale bylo jasné, že se to českému lyžaři nepovede.

Jako vítěz prosincového závodu Světového poháru ve Val Gardeně startoval mezi první desítkou. Ze svahu se pustil s číslem pět, od startu ale zaostával a jeho ztráta na trati jen rostla, přestože neudělal žádnou výraznou chybu.

Cíl protnul v čase 1:26,87 a zařadil se na poslední místo. Rovnou tak věděl, že o přední příčky tentokrát bojovat nebude.

Nakonec ho v extrémně vyrovnaném závodě, kdy se první desítka lyžařů vešla do devíti desetin sekundy, soupeři odsunuli až na 17. příčku, kterou sdílí s Němcem Jocherem a Kanaďanem Alexanderem, kteří zajeli na setiny stejný čas.

XXV. zimní olympijské hry

Sjezdové lyžování (Bormio)

Muži - superobří slalom: 1. Von Allmen (Švýc.) 1:25,32, 2. Cochran-Siegle (USA) -0,13, 3. Odermatt (Švýc.) -0,28, 4. Allegre (Fr.) -0,31, 5. Haaser (Rak.) -0,57, 6. Franzoni (It.) -0,63, ...17. Zabystřan (ČR) -1,55.

