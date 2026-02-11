Čtyřiadvacetiletý Von Allmen na sjezdovce Stelvio vybojoval třetí zlato po sobotním sjezdu a pondělní kombinaci dvojic.
Super-G na olympiádě
Podrobná reportáž
Třetím triumfem na jedněch ZOH napodobil lyžařské legendy Jeana-Claudea Killyho z Francie, kterému se to povedlo v Grenoblu 1968, a trojnásobného šampiona z Cortiny d’Ampezzo 1956 Rakušana Toniho Sailera.
Švýcar zvítězil s náskokem 13 setin sekundy před Cochranem-Sieglem, jenž obhájil stříbro z Pekingu. Bronzový Odermatt, který je aktuálním lídrem Světového poháru a jako jediný získal v této sezoně dvě vítězství v super-G, ztratil na svého krajana 28 setin.
Zabystřan si chtěl z olympiády odvést výsledek do 15. místa, brzy po jeho startu ale bylo jasné, že se to českému lyžaři nepovede.
Jako vítěz prosincového závodu Světového poháru ve Val Gardeně startoval mezi první desítkou. Ze svahu se pustil s číslem pět, od startu ale zaostával a jeho ztráta na trati jen rostla, přestože neudělal žádnou výraznou chybu.
Cíl protnul v čase 1:26,87 a zařadil se na poslední místo. Rovnou tak věděl, že o přední příčky tentokrát bojovat nebude.
Nakonec ho v extrémně vyrovnaném závodě, kdy se první desítka lyžařů vešla do devíti desetin sekundy, soupeři odsunuli až na 17. příčku, kterou sdílí s Němcem Jocherem a Kanaďanem Alexanderem, kteří zajeli na setiny stejný čas.
XXV. zimní olympijské hry
Sjezdové lyžování (Bormio)
Muži - superobří slalom: 1. Von Allmen (Švýc.) 1:25,32, 2. Cochran-Siegle (USA) -0,13, 3. Odermatt (Švýc.) -0,28, 4. Allegre (Fr.) -0,31, 5. Haaser (Rak.) -0,57, 6. Franzoni (It.) -0,63, ...17. Zabystřan (ČR) -1,55.