Historický úspěch českého lyžování. Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

V alpském lyžování dosud nejlepší český mužský výsledek v Světovém poháru držel od ledna 1982 Ivan Pacák, který byl druhý v kombinaci.
Naposledy se z českých lyžařů postavil na stupně vítězů Ondřej Bank při kombinaci v Kitzbühelu v roce 2015.
Od té doby čeští muži čekali, Zabystřanův dosavadní nejlepší výsledek bylo osmé místo v super-G ve finále elitního seriálu minulou zimu.
A teď slaví vítězství.
Naprostá senzace!
Na trať se pustil s číslem 29. Ve vedení byl tou dobou fenomén posledních let Švýcar Marco Odermatt.
Sedmadvacetiletý Zabystřan v úvodu trati vyloženě letěl. Využil toho, že slunce už ozařovalo větší kus trati. Od lyží mu neodlétal takřka žádný sníh, držel je perfektně na hranách.
Na prvním mezičase měl k dobru devět setin, a posléze ustál i obávaný skok. Na druhém měření vedl o třináct setin.
V prostřední pasáži se spoustou terénních vln sice mírně ztrácel, o náskok přišel a na čtvrtém mezičase jel za Odermattem o 17 setin. Posléze to ale český reprezentant znovu rozbalil.
Do posledních úseku vletěl o skoro dva kilometry v hodině rychleji než švýcarský šampion, na posledním skoku sice dopadl na patky, nijak ho to ale nezbrzdilo. Pásku proťal o 22 setin rychleji.
Když se podíval, se stalo? Jen vykřikl: „Je to taaam!“. Smál se. Obkroužil si cílový prostor, načež bouchl rukou do ochranné bariéry.
