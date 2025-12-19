Historický úspěch českého lyžování. Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Velice překvapivým výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve Světovém poháru.
V alpském lyžování dosud nejlepší český mužský výsledek v Světovém poháru držel od ledna 1982 Ivan Pacák, který byl druhý v kombinaci.

Naposledy se z českých lyžařů postavil na stupně vítězů Ondřej Bank při kombinaci v Kitzbühelu v roce 2015.

Od té doby čeští muži čekali, Zabystřanův dosavadní nejlepší výsledek bylo osmé místo v super-G ve finále elitního seriálu minulou zimu.

A teď slaví vítězství.

Naprostá senzace!

Na trať se pustil s číslem 29. Ve vedení byl tou dobou fenomén posledních let Švýcar Marco Odermatt.

Sedmadvacetiletý Zabystřan v úvodu trati vyloženě letěl. Využil toho, že slunce už ozařovalo větší kus trati. Od lyží mu neodlétal takřka žádný sníh, držel je perfektně na hranách.

Na prvním mezičase měl k dobru devět setin, a posléze ustál i obávaný skok. Na druhém měření vedl o třináct setin.

V prostřední pasáži se spoustou terénních vln sice mírně ztrácel, o náskok přišel a na čtvrtém mezičase jel za Odermattem o 17 setin. Posléze to ale český reprezentant znovu rozbalil.

Do posledních úseku vletěl o skoro dva kilometry v hodině rychleji než švýcarský šampion, na posledním skoku sice dopadl na patky, nijak ho to ale nezbrzdilo. Pásku proťal o 22 setin rychleji.

Když se podíval, se stalo? Jen vykřikl: „Je to taaam!“. Smál se. Obkroužil si cílový prostor, načež bouchl rukou do ochranné bariéry.

