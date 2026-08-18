Jandač je po operaci. Plzeňští hokejisté začnou sezonu bez hlavního trenéra

Autor: ,
  16:31aktualizováno  16:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.
Plzeňský trenér Josef Jandač
Plzeňský trenér Josef Jandač se svými muži
Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.
6 fotografií
Hokejisté Plzně se budou muset v úvodu sezony obejít bez zraněného trenéra Josefa Jandače, který v minulých dnech podstoupil druhou operaci Achillovy šlachy. Západočechy při absenci sedmapadesátiletého bývalého reprezentačního kouče povedou asistenti Jiří Veber a Václav Pletka.

Jandač chyběl s týmem na ledě už na začátku srpna, kdy Západočeši odstartovali závěrečnou část přípravy na extraligu. Trénink sledoval z tribuny, ale počítal s tím, že v polovině srpna se k mužstvu připojí. Nakonec ale musel podstoupit druhou operaci, která jeho rekonvalescenci prodlouží.

„Tréninky máme dopředu připravené a Václav Pletka s Jiřím Veberem jsou natolik zkušení, že je mohou vést samostatně. Mým úkolem je předat jim pokyny a případně po tréninku vše společně vyhodnotit,“ řekl Jandač před dvěma týdny.

Kdy tým převezme zpět, to Západočeši neoznámili. Extraliga odstartuje v polovině září. Plzeňany předtím čekají i zápasy Ligy mistrů, v nichž Škodu povedou Veber s Pletkou.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Juchelka slíbil po jednání u Schillerové jedno z nejvyšších přidání na platy

Vyjednávání ministerstev o rozpočtu na příští rok. První na ministerstvo...

Video, přestupek před dosažením branky v APP. Jak komunikoval VAR v utkání Baníku?

Jiří Boula z Baníku fauluje Martina Pospíšila z Artisu Brno.

Stařec s chodítkem se přiznal k 30 let staré vraždě a znásilnění. DNA to potvrdila

Soudní proces s 81 letým mužem obviněným z vraždy Američanky Amy Lopezové v...

Jandač je po operaci. Plzeňští hokejisté začnou sezonu bez hlavního trenéra

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Vyšší rodičák jen pro některé? Stlačili jsme inflaci, vysvětluje otočku Schillerová

Ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová přichází na...

Předáka ukrajinských nacionalistů Konovalece pohřbili s poctami u Kyjeva

Zakladatele ukrajinských nacionalistů Jevhena Konovalece pohřbili s poctami u...

Názor

Afghánistán je „pět let poté“ hřbitovem lidských práv. Přesto není v mezinárodní izolaci

Lidé v Afghánistánu.

Jágr proti Pastrňákovi. Jaké další hvězdy nebudou chybět na Chárově rozlučce?

Gratulace obdržel David Pastrňák po 400. gólu v NHL i od legendy Zdena Cháry.

Úhel pohledu

Na dva měsíce prázdnin není ústavní nárok. Zkrátí konečně zákonodárce dětem prázdniny?

ilustrační foto

Armáda po tragické nehodě obnoví provoz Venomů a Viperů. Je to bezpečné, uvedla

Vrtulník je Bell UH-1Y Venom provozovaný Armádou České republiky

Žhářské útoky v Německu chystal Ukrajinec naverbovaný ruskou GRU, další dva soud pustil

ilustrační snímek

Rusko zrušilo prestižní vojenský festival v Moskvě. Ukrajinské útoky na metropoli sílí

Slavnostní ukončení ruského vojenského hudebního festivalu Spasská věž. (31....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.