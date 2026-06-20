Čtyřiadvacetiletý Salač skončil druhý v pátečních trénincích, dnes ráno už byl v dalším tréninku nejrychlejší a vytvořil i traťový rekord, poté co se na Masarykově okruhu dostal jako první jezdec v Moto2 pod hranici 1:58 minuty. V kvalifikaci jej ale o rekord připravil Alonso, jenž hned na začátku zajel čas 1:57,718. Ve 2. kole pak upadl, vedoucí pozici ale již neopustil. I Salač, hájící barvy týmu OnlyFans American Racing, zajel své maximum hned v úvodu.
Kvalifikaci královské kategorie MotoGP překvapivě ovládl japonský jezdec Ai Ogura. Pětadvacetiletý člen stáje Trackhouse MotoGP si v devátém dílu mistrovství světa připsal premiérový kvalifikační triumf a poprvé odstartuje do závodu z první řady. Vedle toho Ogura časem 1:51,139 vylepšil rekord Masarykova okruhu.
Ogurovi se v Brně dařilo již v pátek, v tréninku byl nejrychlejší a postoupil tak přímo do druhé části kvalifikace. V té svou formu potvrdil. Druhého Fabia Di Giannantonia porazil o 211 tisícin, třetí byl Francesco Bagnaia a čtvrtý lídr MS Marco Bezzecchi. Za Ogurou tak skončila hned trojice Italů.
„Podařilo se mi zajet fakt pěkné kolo. Upřímně řečeno jsem ale nečekal, že pojedu tak rychle. Je fajn, že se mi to povedlo, ale uvidíme dnes odpoledne a zítra. Čeká nás dlouhý závod,“ řekl Ogura.
Jezdci MotoGP dnes v Brně pojedou ještě sprint, v neděli poté program Velké ceny uzavřou hlavním závodem.
Jezdci MotoGP dnes v Brně pojedou ještě sprint, v neděli poté program Velké ceny uzavřou hlavním závodem.
Velká cena České republiky
závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně - kvalifikace:
Moto3: 1. Almansa (Šp./KTM) 2:04,069, 2. Danish (Mal./KTM) -0,017, 3. Quiles (Šp./KTM) -0,421.
Moto2: 1. Alonso (Kol./Kalex) 1:57,718, 2. Salač (ČR/Kalex) -0,205, 3. Holgado (Šp./Kalex) -0,389.
MotoGP: 1. Ogura (Jap./Aprilia) 1:51,132, 2. Di Giannantonio -0,211, 3. Bagnaia (oba It./Ducati) -0,244.
15:00 sprint.