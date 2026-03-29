Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Čtyřiapadesátiletý Jágr není připravený na to, aby ohlásil definitivní konec mimořádné kariéry. Zároveň však nepočítá s tím, že by v brzké době odehrál nějaký další zápas. Naposledy nastoupil v dresu Kladna v boji o extraligové body loni 21. prosince na ledě Liberce.
„Není to oficiální,“ odvětil Jágr na přímý dotaz, zda už kariéru ukončil. „Neřekl jsem to... V mém věku už mi ale nedává smysl trénovat, připravovat se a obětovat tolik času v životě hokeji, když pak na ledě odehraju maximálně něco kolem 12 minut za zápas. A k tomu všemu je tu ještě cestování a vše ostatní. V mém věku už mi to za to nestojí,“ řekl Jágr.
Nejproduktivnější Evropan v historii NHL tím potvrdil svá slova z on-line rozhovoru na svém instagramovém účtu z 20. února.
„Mě už (fanoušci na ledě) neuvidí. Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak. Musel by přijít bůh, vstoupit do mě a omladit mě o patnáct let. Ale chodím si občas zabruslit,“ řekl tehdy člen prestižního Triple Gold Clubu, který je olympijským šampionem z Nagana (1998), dvojnásobným mistrem světa (2005 a 2010) i dvojnásobným vítězem Stanley Cupu s Pittsburghem z let 1991 a 1992.
V probíhající sezoně, která skončila pro Rytíře těsnou porážkou v sérii předkola play off s favorizovanou Spartou 2:3 na zápasy, nastoupil Jágr do šesti zápasů základní části, zaznamenal jeden bod za asistenci a v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech měl bilanci -7. Poté, co loni v lednu prodal 80 procent klubu podnikateli Tomáši Drastilovi, zůstal s 20 procenty menšinovým vlastníkem.
Sobotu strávil Jágr fotografováním s fanoušky, jimž se také podepisoval, v obchodě se sportovními suvenýry v nákupním centru Willow Grove Mall na předměstí Filadelfie. Přišlo jich okolo tří stovek. Plánuje také strávit brzy nějaký čas v Miami a rád by dělal i řadu dalších věcí, které pro něho mají už větší význam, než pokračování hokejové kariéry.
„Pořád mě to baví a rád hraju hokej, ale nevím, jak dlouho ještě budu aktivním člověkem, co je schopný chodit a může si užívat života. Je mi 54, takže mi zbývá možná ještě dalších 15 let. A já je toužím strávit tak, jak bych sám chtěl. Mluvím tady o aktivním životě. Žít můžete až třeba do 80 let, pokud budete mít štěstí. Ale tady je řeč o aktivním životě,“ vysvětlil Jágr.
Ještě v minulém ročníku extraligy přitom Jágr odehrál 39 zápasů a zaznamenal 16 bodů za pět branek a 11 nahrávek. Poslední gól vstřelil loni 2. února na ledě brněnské Komety, kde rozhodl o výhře Rytířů 3:2. Prosadil se tehdy ve věku 52 let, 11 měsíců a 18 dní, čímž posunul vlastní rekord coby nejstarší střelec hokejové extraligy.
V domácí nejvyšší soutěži má z 233 startů na kontě 190 bodů (76+114). V NHL, kde po odchodu z Pittsburghu prošel také Washingtonem, New York Rangers, Philadelphií, Dallasem, Bostonem, New Jersey, Floridou a Calgary, nastoupil do 1733 zápasů základní části, v nichž nasbíral 1921 bodů za 766 branek a 1155 asistencí.
V historickém pořadí nejproduktivnějších hráčů je před Jágrem pouze Wayne Gretzky (2857), považovaný za nejlepšího hokejistu všech dob. Před dvěma lety Pittsburgh slavnostně vyvěsil ke stropu své haly Jágrův dres s číslem 68. V květnu téhož roku byl přijat do Síně slávy IIHF (Mezinárodní hokejové federace).