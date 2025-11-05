Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Vrátil se tam, kde strávil část bohaté kariéry. Na místo, kam dorazil v sezoně 2003/04 z Washingtonu a odkud v roce 2008 odcházel do ruského Omsku.
V dresu slavných Rangers odehrál necelé čtyři sezony. Jednu z individuálního hlediska mimořádně povedenou a rekordní (2005/06, 123 bodů), další dvě s kapitánským céčkem.
„Jo, tehdy ke mně Glen Sather (generální manažer) jen přišel, poklepal mi na rameno, oznámil mi to a řekl: Tak ti přeju hodně štěstí,“ zavzpomínal Jágr na staré časy.
Hokeje nemá dost, ve třiapadesáti pořád pokračuje. Otázce na nevídanou sportovní dlouhověkost neunikl ani na výletě do New Yorku.
„Pořád mám rád hokej. Proč nehrát, když ještě můžu? Baví mě atmosféra v kabině, zábava se spoluhráči. A protože hodně jím a mám rád sladké, musím hrát, abych neztloustl,“ líčil se smíchem.
The man, the myth, the legend, Jaromir Jagr is in the house at MSG!! pic.twitter.com/x9KVzzx4BD— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 5, 2025
V nové sezoně čtyřikrát nastoupil za milované Kladno. Zapsal jednu asistenci, aktuálně chybí v sestavě kvůli dalším zdravotním problémům.
Zatímco jeho spoluhráči tráví úvodní reprezentační přestávku tréninkem, Jágr vyrazil do zámoří. V ikonické aréně v centru Manhattanu se dočkal velice vřelého přivítání.
Přitom loučení legendárního útočníka s číslem 68 bylo poněkud rozpačité. Jednání o prodloužení smlouvy se táhla, k úspěšnému konci nakonec nedospěla. A Jágr na tři roky z NHL úplně zmizel.
V kabině Rangers se potkával s krajany Ručinským, Průchou, Nedvědem, Hlaváčem, Strakou, Rozsívalem, Rachůnkem či Malíkem: „Je to už dlouhá doba... Bylo nás tu opravdu dost, užívali jsme si to.“
Návrat do New Yorku si druhý nejproduktivnější hráč historie elitní zámořské soutěže užil. „Speciální místo, je pokaždé příjemné sem přijet,“ prohlásil.