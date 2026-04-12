Nedvědovy výroky mají dohru. Sparta musí platit přes sto tisíc, sudí jednou chybovali

Loukota trestal dvě porušení Herního řádu extraligy. Nejprve komentář na adresu rozhodčích tradiční pokutou 10 000 korun, podle něj ovšem rovněž došlo k poškození dobrého jména soutěže, za které Sparta zaplatí 100 000 korun.
„Vyjádření hlavního trenéra Jaroslava Nedvěda považuji za nepřijatelná a poškozující dobré jméno soutěže. Jsem si vědom mimořádného tlaku i emocí, které finální fázi play off tradičně provázejí. O to větší odpovědnost však nesou všichni aktéři za to, aby svými výroky i jednáním nepřispívali k další eskalaci situace,“ odůvodnil Loukota.
„Nesouhlasím s tím, aby se sportovní napětí přenášelo mimo led formou osobních útoků, zpochybňováním integrity rozhodčích či dalších kroků, které škodí důvěryhodnosti soutěže. A zásadně odmítám snahu o vyvolání dojmu, že rozhodčí podléhají mediálnímu tlaku jedné či druhé strany,“ dodal ještě Loukota.
Právě tlak na sudí zmiňoval po sobotním utkání sparťanský kouč Nedvěd. Ve dlouhém projevu mluvil o chybách rozhodčích mimo jiné i v návaznosti na emailovou zprávu pardubického majitele Petra Dědka extraligovému řediteli Loukotovi, v níž si stěžoval například na chování sparťanských fanoušků a také uvedl, že vyzve vedení soutěže k rezignaci.
„S pokutou samozřejmě počítám, ale musím se k tomu vyjádřit, protože ten jednostranný mediální tlak tady ze strany asi ani ne sportovního úseku, ale toho, co i vy tady máte na triku, se obrátil v to, že ti borci nevědí, co mají pískat,“ začal Nedvěd na tiskové konferenci, než se rozpovídal.
„My jsme ten email vůbec neřešili, ale ten tlak... Se mnou takový email s hrubými chybami nemůže nic udělat, maturitu mám, vím, jak se co píše. Já ani moji hráči z toho nervy nemáme, ale bohužel rozhodčí jsou pod takovým tlakem, že potom, co minule byl gól, po kterém vznikla kauza, teď chtěli asi kompenzovat. Ale přece nemůžu kompenzovat svoji vlastní chybu, kterou jsem udělal před třemi zápasy, tak, že udělám další chybu v dalším zápase. To je úplně skandál, to je joke!“ štvalo Nedvěda.
„Jsou tak v pr*eli, že sedm minut před koncem odpískají zakopnutí o hokejku, které se předtím sedmnáctkrát nezapískalo. Z toho se soupeř dostane do vedení, my zabojujeme, vyrovnáme, pak nám neodpískají v samostatném nájezdu sekeru podpořenou ještě hákováním a ve finále vykopne našemu brankáři hráč soupeře hokejku. Oukej, tak jestli se takhle bude odteď pískat, chci vědět, co se bude dít v Praze. To si pan majitel asi vyslechne na sebe nějaké pokřiky,“ vrátil se opět k Dědkovu emailu.
Záhy po oznámení pokuty vydala Sparta na svém webu prohlášení, v němž vyjadřuje trenéru Nedvědovi podporu.
„Klub otevřeně stojí za trenérem Jaroslavem Nedvědem a jeho výroky na pozápasové tiskové konferenci a je připraven jej za jeho otevřenost a odvahu plně bránit. Každý objektivní divák viděl, že rozhodčí v závěru utkání chybovali a svými hrubými pochybeními ovlivnili jeho průběh i výsledek. V play off jsou chyby rozhodčích výrazně méně omluvitelné než v základní části, přesto chápeme, že k nim může dojít,“ stojí v oznámení.
„Naprosto ale odsuzujeme formu nátlaku, kterou na Asociaci profesionálních klubů, která zajišťuje i činnost ligových rozhodčích, během rozehrané série vyvíjí majitel Pardubic pan Petr Dědek. Jeho jednání považujeme za skandální a absolutně nehodné oslavy hokeje, jakou semifinálový střet těchto klubů fanouškům na ledě nabízí. Důrazně žádáme vedení soutěže a zejména manažera rozhodčích, aby zajistili maximální možnou objektivitu rozhodování v dalších utkáních série a aby rozhodčí nebyli vystaveni jakémukoli vnějšímu tlaku. Zároveň se vzdáváme jakéhokoli vetování rozhodčích pro další zápasy a jsme odhodláni si pokračování série vybojovat na ledě,“ napsal klub ještě.
Nedvědovi vadilo, jak hlavní sudí Robin Šír s Tomášem Cabákem vyhodnotili některé situace například v prodloužení. Třeba zákroky na unikajícího obránce Jakuba Krejčíka nebo vítězný gól Pardubic, při němž domácí zadák John Ludvig zasáhl brankáře Josefa Kořenáře.
K diskutovaným momentům se v neděli vyjádřil manažer rozhodčích APK Vladimír Pešina. Sudí podle něj jednali správně až na jeden okamžik, podle něj byl Krejčík faulován.
„Při diskutovaném brejku Krejčíka došlo nejprve k zákroku holí pardubického Ludviga, který správně nebyl vyhodnocený jako nedovolený, a útočící hráč Sparty po něm ztratil kontrolu nad kotoučem. Neuložení menšího trestu za bezprostředně následující zásah vysokou holí bylo v tomto případě chybou,“ uznal Pešina.
„Dalším momentem je trenérská výzva na čtvrtý gól Pardubic, kdy klíčovou roli sehrála hůl sparťanského obránce Pysyka a její kontakt s betonem vlastního brankáře. Následný kontakt pardubického hráče Ludviga s holí brankáře je již mimo brankoviště – a vzhledem ke kontaktu Pysykovy hole s kolenem útočícího hráče – je považován za nezaviněný. Rozhodnutí z ledu proto bylo správné,“ popsal rozhodující gól.
Pardubice se díky této brance opět ujaly vedení v sérii, vybojovaly si mečbol a v pondělí večer (zápas začíná v 18.45) zabojují o postup do finále. To Sparta stejně jako v předkole a čtvrtfinále bude odvracet vyřazení.