Liberecký útočník Vlach je po úspěšné operaci páteře. Čeká ho pauza

  15:01aktualizováno  15:01
Liberecký hokejový útočník Jaroslav Vlach utrpěl v pátečním utkání 2. kola extraligy po nárazu do mantinelu poranění páteře a po chirurgickém zákroku jej čeká blíže nespecifikovaná pauze. V nejbližších šesti týdnech bude Bílým Tygrům chybět i další útočník Servác Petrovský, jehož čeká po zásahu pukem do obličeje operace zlomené čelisti. Severočeši o tom informovali na klubovém webu.
Zraněný Jaroslav Vlach z Liberce.

Zraněný Jaroslav Vlach z Liberce. | foto: ČTK

Vlach narazil hlavou do mantinelu ve třetí třetině souboje s Pardubicemi, led opustil na nosítkách a zamířil do nemocnice. Následné vyšetření odhalilo zlomeninu krčního obratle a třiatřicetiletý útočník okamžitě podstoupil operaci.

„Jarda Vlach si při nárazu do mantinelu zlomil druhý krční obratel. Ještě v nočních hodinách byl operován členy spondylochirurgického týmu neurocentra pod vedením doktora Hradila,“ uvedl týmový lékař Roman Mizera. Kontrolní vyšetření CT podle jeho vyjádření následně potvrdilo, že zákrok byl úspěšný. „Jarda bude během několika dnů propuštěn do domácího léčení. Následně se začne věnovat rehabilitaci a postupně i návratu do tréninkového procesu,“ řekl Mizera.

Pro jedenadvacetiletého Petrovského skončil zápas již v první třetině poté, co jej před brankou zasáhl puk do obličeje. V nemocnice se potvrdila fraktura dolní čelisti. Operace čeká hráče v pondělí.

„Jsme s oběma hráči i jejich rodinami v kontaktu. Klub jim bude v průběhu rekonvalescence poskytovat maximální podporu. Rád bych touto cestou poděkoval celému týmu lékařů z liberecké nemocnice za jejich profesionalitu, rychlou reakci a péči, kterou našim hráčům věnovali,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner.

