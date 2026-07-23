Také sparťan Zelený skončil v reprezentaci: Mistrovství světa je ideální tečka

„Když jsme se odtamtud odpojovali, poděkoval jsem trenérům, že si mě pro účast na mistrovství světa vybrali a mohl jsem být součástí. Už si ale myslím, že je čas to předat mladším puškám. Bohužel se nám to nepovedlo, jak jsme si představovali. Účast na mistrovství světa je ideální čas, aby to byla taková tečka,“ prohlásil Zelený.
Na šampionátu zasáhl do dvou ze tří zápasů ve skupině, v úvodním duelu s Koreou byl v základní sestavě. Český celek uhrál na turnaji jediný bod a do vyřazovací fáze nepostoupil. Krátce po nevydařeném vystoupení na turnaji skončil trenér Miroslav Koubek, vedení asociace aktuálně hledá jeho nástupce.
Zelený by rozhodnutí nezměnil ani s příchodem nového kouče. „Kdyby mě trenér chtěl pozvat, řekl bych mu, že děkuju, že má zájem. Ale myslím, že už je opravdu správný čas to přenechat někomu jinému,“ uvedl Zelený.
Za reprezentační A-tým si připsal 25 startů, během kterých neskóroval. Premiéru si odbyl v září 2020. Vedle něj po šampionátu ukončili reprezentační kariéru také nejlepší střelec stávajícího výběru Patrik Schick, Tomáš Holeš, Václav Černý a bývalý kapitán Vladimír Darida. Další budoucnost v národním celku zvažují Tomáš Souček či Vladimír Coufal.