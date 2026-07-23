Také sparťan Zelený skončil v reprezentaci: Mistrovství světa je ideální tečka

Autor: ,
  21:03aktualizováno  21:03
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.

Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Český obránce Jaroslav Zelený protestuje proti žluté kartě, kterou dostal...
Jaroslav Zelený vidí žlutou kartu v zápase s JAR.
Jaroslav Zelený a Sol Jong-u bojují o míč během utkání mistrovství světa
Český obránce Jaroslav Zelený před utkáním s Koreou.
16 fotografií
Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci. „Je čas to předat mladším,“ řekl třiatřicetiletý levý bek Sparty v rozhovoru na youtubovém kanále pražského klubu.

„Když jsme se odtamtud odpojovali, poděkoval jsem trenérům, že si mě pro účast na mistrovství světa vybrali a mohl jsem být součástí. Už si ale myslím, že je čas to předat mladším puškám. Bohužel se nám to nepovedlo, jak jsme si představovali. Účast na mistrovství světa je ideální čas, aby to byla taková tečka,“ prohlásil Zelený.

Na šampionátu zasáhl do dvou ze tří zápasů ve skupině, v úvodním duelu s Koreou byl v základní sestavě. Český celek uhrál na turnaji jediný bod a do vyřazovací fáze nepostoupil. Krátce po nevydařeném vystoupení na turnaji skončil trenér Miroslav Koubek, vedení asociace aktuálně hledá jeho nástupce.

Zelený by rozhodnutí nezměnil ani s příchodem nového kouče. „Kdyby mě trenér chtěl pozvat, řekl bych mu, že děkuju, že má zájem. Ale myslím, že už je opravdu správný čas to přenechat někomu jinému,“ uvedl Zelený.

Český obránce Jaroslav Zelený protestuje proti žluté kartě, kterou dostal kapitán Ladislav Krejčí.
Jaroslav Zelený vidí žlutou kartu v zápase s JAR.
Jaroslav Zelený zkouší odcentrovat přes bránícího Mudaua.
Jaroslav Zelený a Sol Jong-u bojují o míč během utkání mistrovství světa
16 fotografií

Za reprezentační A-tým si připsal 25 startů, během kterých neskóroval. Premiéru si odbyl v září 2020. Vedle něj po šampionátu ukončili reprezentační kariéru také nejlepší střelec stávajícího výběru Patrik Schick, Tomáš Holeš, Václav Černý a bývalý kapitán Vladimír Darida. Další budoucnost v národním celku zvažují Tomáš Souček či Vladimír Coufal.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.