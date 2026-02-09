Zlatou jízdu Maděrové sledoval na dálku, do dějiště her odlétá až v příštích dnech. Přesto si obří úspěch užil.
„Olympijské zlato je velikánské překvapení. U televize jsem byl strašně nervózní. Je to sport, kdy až do cílové lajny nevíte, jak to dopadne,“ popisoval Georgiev.
Díky svému senzačnímu prvenství se Maděrová přidala k dalším vítězům zimních her spojených s armádním klubem zpod Ještědu – Aleši Valentovi, Kateřině Neumannové, Ester Ledecké a Evě Adamczykové.
Čekal jste, že by se zázrak v podobě olympijského zlata mohl stát?
Už dopředu jsem věděl, že Zuzka bude rychlá, a věřil jsem, že pojede minimálně o medaili.
Opravdu?
Ano. Vím, co všechno pro to udělala. Je nesmírně skromná sportovkyně, která má respekt k ostatním, nic nevymýšlí a je vděčná za dobré podmínky. Na jaře si s trenérem Evženem Marešem přišli říct, jestli můžou jet na dlouhý kemp. Vyhověli jsme jim a sehnali potřebné peníze. Byli skoro šest týdnů na ledovcích a položili tím velký základ pro sezonu. Zuzka hodně trénuje, a to se musí někde projevit. Když se to navíc ještě sečte s jejím charakterem, tak jsou to nejlepší předpoklady k úspěchu. Teď moje slova možná zní trochu nadneseně, ale ona si to zlato stoprocentně zasloužila.
Jako armádní klub dáváte sportovcům cíle. Jaké měla pro olympiádu právě Maděrová?
Bylo to umístění na stupních vítězů. S trenérem jsou odvážní a sami s tímhle cílem přišli. Hned po zlatém olympijském závodě jsem s Evženem Marešem telefonicky mluvil a zhodnotili jsme Zuzku jako bohyni.
Říkáte, že jste jí věřil. Ale až na zlato?
Je pravda, že ve snowboardingu člověk nikdy neví. Kdybych věděl, že nějaká běžkyně na lyžích je výborně připravená, tak by se dalo dopředu odhadnout, že pojede o medaili. V tomhle sportu se ale může stát cokoliv. Medaili jsem si pro ni přál, ale zlatá je velikánské překvapení.
Cítil jste z ní před sezonou, že si věří?
Určitě. Několikrát jsem se bavil s jejím trenérem a ten mě ujistil, že už je skoro nejrychlejší ve startovním poli, tedy když nepočítáme Ester Ledeckou. Přešla na tvrdší prkno, takže tím se taky přiblížila Ester.
I Ledeckou jako Dukla podporujete. Co jste říkal jejímu vypadnutí ve čtvrtfinále?
Byla suverénní v kvalifikaci, pak chytla dva tři záseky v jedné brance a to ji rozhodilo. A pak už se to v téhle konkurenci těžko sjíždí. Je mi to neskutečně líto, bylo by krásné mít velké finále mezi českými reprezentantkami.
Dá se říct, že Maděrová teď po Ledecké převzala žezlo?
Takhle to vůbec nechci nazývat. Ester má na kontě tolik neskutečných vítězství ve Světovém poháru, je olympijská vítězka a mistryně světa. Je to pořád královna snowboardu!
Jak dlouho vlastně Maděrová za Duklu Liberec závodí?
Myslím, že šestým nebo sedmým rokem, přišla k nám v hodně mladém věku. Krok za krokem šla nahoru. Co ta měla pádů a zranění! Ještě loni se z jednoho vzpamatovávala. Prošla si vším a teď si to všechno krásně sedlo. Vypadá to jednoduše, ale je za tím neskutečná práce.
Je jí dvaadvacet let, jak vidíte její budoucnost?
Pokud jí bude držet zdraví, má zaděláno ještě nejméně na dvě olympiády. Upřednostnila sport před svým dalším vzděláváním a její cesta se ukázala jako správná. Jsem přesvědčený, že ji ani zisk olympijského zlata nezmění, že ji sponzoři a média nerozhodí a zůstane nohama na zemi.
Může jí Dukla jako olympijské šampionce vylepšit podmínky?
Určitě ano. Jednak si polepší platově, což je přirozené. A rozhodně dokážeme pro olympijskou vítězku najít potřebné finance, aby jela na taková soustředění, jaká bude potřebovat.