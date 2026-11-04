„V návaznosti na nedávné zasedání Rady IIHF nadále nesouhlasíme s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu (CAS) a budeme dál pozorně sledovat související vývoj,“ píše se v prohlášení.
Mezinárodní hokejová federace podle něj vnímá bojkot ze strany členských zemí a analyzuje možné scénáře.
„Okamžité opětovné zařazení ruských týmů představuje i značné praktické a sportovní výzvy, včetně vízových a vstupních požadavků, bezpečnostních opatření, logistických omezení a důsledků pro formáty soutěží. To vše je umocněné omezeným časem, některé akce se konají již za několik týdnů.“
Following the recent IIHF Council meeting, the IIHF will continue to closely monitor developments related to the Court of Arbitration for Sport (CAS) decision and its implications for the affected IIHF World Championships. #IIHF https://t.co/vo7TLa9Uyu— IIHF (@IIHFHockey) November 4, 2026
S jednotlivými národními svazy, organizačními výbory a dalšími zainteresovanými stranami hodlá IIHF vést pokračující dialog a společně hledat nejlepší postup vpřed.
„Globální dopad rozhodnutí CAS a výzvy, které z něj vyplývají pro všechny zainteresované, byly výrazně podceněny. Nejvyššími prioritami zůstávají bezpečnost a ochrana všech účastníků, týmů, funkcionářů a fanoušků, hladký průběh mistrovství a integrita soutěží,“ oznámila.
Rada IIHF se sešla v pondělí, bližší podrobnosti by měla ohlásit ve čtvrtek, což pro ČTK potvrdil i Petr Bříza, viceprezident IIHF.
V úterý ráno oznámil hlavní sponzor šampionátu automobilka Škoda Auto, že přehodnotí své zapojení do mistrovství světa, pokud se turnaje zúčastní ruská reprezentace.
Proti návratu sborné se vyjádřilo i několik dalších sponzorů MS – v Česku sázková kancelář Tipsport, ve Švédsku společnost AJ Products nebo finská firma Nokian Tyres.
Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko a Česko v minulých dnech uvedly, že trvají na tom, že Rusko má být ze soutěží vyloučeno, dokud bude pokračovat válka na Ukrajině.
Kanadský premiér Mark Carney v úterý uvedl, že Rusku nebude navzdory rozhodnutí CAS umožněno zúčastnit se mistrovství světa hokejistů do 20 let na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru.
Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) připomněl, že stále platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace. V Ostravě se má v lednu uskutečnit MS hráček do 18 let, na kterém by mělo podle verdiktu arbitráže startovat i Rusko.