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Podcenili jste to, vzkázala IIHF sportovní arbitráži. S návratem Rusů také nesouhlasí

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  11:33aktualizováno  11:33
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Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu.

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu. | foto: Profimedia.cz

Eduard Šalé a Petr Bříza s trofejí pro bronzový tým světového šampionátu juniorů
Obhajující svazový viceprezident Petr Bříza hlasuje během volební konference.
Prezident pražského organizačního výboru MS Petr Bříza, ambasador Jiří Šlégr a...
Prezident pražského organizačního výboru MS Petr Bříza.
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Vedení Mezinárodní hokejové federace bude jednat o reakci na rozhodnutí sportovního arbitrážního soudu CAS o návratu Ruska do světových šampionátů až do čtvrtka. „CAS zásadně podcenila globální dopad a důsledky svého verdiktu,“ uvedla zároveň IIHF v oficiálním stanovisku.

„V návaznosti na nedávné zasedání Rady IIHF nadále nesouhlasíme s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu (CAS) a budeme dál pozorně sledovat související vývoj,“ píše se v prohlášení.

Mezinárodní hokejová federace podle něj vnímá bojkot ze strany členských zemí a analyzuje možné scénáře.

„Okamžité opětovné zařazení ruských týmů představuje i značné praktické a sportovní výzvy, včetně vízových a vstupních požadavků, bezpečnostních opatření, logistických omezení a důsledků pro formáty soutěží. To vše je umocněné omezeným časem, některé akce se konají již za několik týdnů.“

S jednotlivými národními svazy, organizačními výbory a dalšími zainteresovanými stranami hodlá IIHF vést pokračující dialog a společně hledat nejlepší postup vpřed.

„Globální dopad rozhodnutí CAS a výzvy, které z něj vyplývají pro všechny zainteresované, byly výrazně podceněny. Nejvyššími prioritami zůstávají bezpečnost a ochrana všech účastníků, týmů, funkcionářů a fanoušků, hladký průběh mistrovství a integrita soutěží,“ oznámila.

Rada IIHF se sešla v pondělí, bližší podrobnosti by měla ohlásit ve čtvrtek, což pro ČTK potvrdil i Petr Bříza, viceprezident IIHF.

V úterý ráno oznámil hlavní sponzor šampionátu automobilka Škoda Auto, že přehodnotí své zapojení do mistrovství světa, pokud se turnaje zúčastní ruská reprezentace.

Proti návratu sborné se vyjádřilo i několik dalších sponzorů MS – v Česku sázková kancelář Tipsport, ve Švédsku společnost AJ Products nebo finská firma Nokian Tyres.

Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Lotyšsko a Česko v minulých dnech uvedly, že trvají na tom, že Rusko má být ze soutěží vyloučeno, dokud bude pokračovat válka na Ukrajině.

Kanadský premiér Mark Carney v úterý uvedl, že Rusku nebude navzdory rozhodnutí CAS umožněno zúčastnit se mistrovství světa hokejistů do 20 let na přelomu roku v Edmontonu a Red Deeru.

Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) připomněl, že stále platí nařízení vlády z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace. V Ostravě se má v lednu uskutečnit MS hráček do 18 let, na kterém by mělo podle verdiktu arbitráže startovat i Rusko.

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