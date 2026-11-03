Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tragédie ve Španělsku. Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře

Autor: ,
  10:33
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

„Se zlomeným srdcem, sevřeným hrdlem a v naprostém šoku oznamujeme tragické úmrtí Jesúse de Miguela,“ uvedlo Tenerife v prohlášení. „Neexistují slova útěchy. Není vůbec nic, co by mohlo zmírnit náš hluboký zármutek,“ dodal klub.

De Miguel se v sedmé minutě nastavení srazil s brankářem hostujícího celku Jesúsem Owonoem. Gólman při pokusu o odkop zasáhl hráče Tenerife nešetrně kolenem do hrudníku a za zákrok dostal okamžitě červenou kartu.

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.
Zmatky po likvidačním faulu na Jesúse de Miguela.
Brankář Andorry Jesús Owono rozehrává míč před Jesúsem de Miguelem z Tenerife.
Hráči Tenerife diskutují s rozhodčím v zápase proti Andoře.
4 fotografie

De Miguel zůstal ležet bez hnutí na trávníku a hráči obou mužstev okamžitě začali přivolávat lékařskou pomoc. Útočník byl po ošetření převezen do nemocnice. V sanitce ho podle médií postihla srdeční zástava a musel být oživován.

Utkání se nedohrálo a bylo předčasně ukončeno za stavu 2:2.

Andorra, kterou spoluvlastní bývalý španělský reprezentant a obránce Barcelony Gérard Piqué, v prohlášení uvedla: „Jsme naprosto zdrcení a chceme vyjádřit co nejupřímnější soustrast rodině Jesúse de Miguela, všem jeho spoluhráčům, přátelům a celému klubu CD Tenerife.“

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.