„Se zlomeným srdcem, sevřeným hrdlem a v naprostém šoku oznamujeme tragické úmrtí Jesúse de Miguela,“ uvedlo Tenerife v prohlášení. „Neexistují slova útěchy. Není vůbec nic, co by mohlo zmírnit náš hluboký zármutek,“ dodal klub.
De Miguel se v sedmé minutě nastavení srazil s brankářem hostujícího celku Jesúsem Owonoem. Gólman při pokusu o odkop zasáhl hráče Tenerife nešetrně kolenem do hrudníku a za zákrok dostal okamžitě červenou kartu.
De Miguel zůstal ležet bez hnutí na trávníku a hráči obou mužstev okamžitě začali přivolávat lékařskou pomoc. Útočník byl po ošetření převezen do nemocnice. V sanitce ho podle médií postihla srdeční zástava a musel být oživován.
Utkání se nedohrálo a bylo předčasně ukončeno za stavu 2:2.
Andorra, kterou spoluvlastní bývalý španělský reprezentant a obránce Barcelony Gérard Piqué, v prohlášení uvedla: „Jsme naprosto zdrcení a chceme vyjádřit co nejupřímnější soustrast rodině Jesúse de Miguela, všem jeho spoluhráčům, přátelům a celému klubu CD Tenerife.“