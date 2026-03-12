Jihlava je v prvoligovém semifinále, Frýdek-Místek proti ní neuhrál ani výhru

Autor: ,
  19:38aktualizováno  19:38
Hokejisté Jihlavy jsou v semifinále první ligy. V sérii s Frýdkem-Místkem stačily loňským účastníkům baráže o extraligu k postupu tři zápasy, po dvou domácích výhrách Dukla ve čtvrtek na soupeřově ledě zvítězila 3:0.

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii. | foto: Luboš Vácha

V 35. minutě dostal hosty do vedení Radek Pořízek, druhou branku přidal v úvodu závěrečné části obránce Daniel Krenželok. Pořízek pak půl minuty před koncem pojistil postup Dukly trefou do prázdné branky. Jihlavský gólman Adam Beran zastavil 32 střel a udržel čisté konto.

Zápasy Zlín - Slavia Praha, Třebíč - Kolín a Litoměřice - Vsetín začaly později. Třetí výhru může přidat také Kolín, v dalších sériích se bude určitě hrát i v pátek.

Maxa liga
3. kolo 12. 3. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Góly:
Góly:
34:01 Pořízek (Jiránek, Bukač)
41:15 Burkov (Harkabus)
59:26 Pořízek (Jiránek, Štefančík)
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Younan, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Zielinski, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Matiaško, Ižacký – Haas, Střondala, Cedzo – Gerych, Šilar, Ramik.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Dundáček, Bukač, Ozols, Strejček (A), Chvátal, Krenželok – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Menšík, Lhoták – Michnáč, Pořízek, Jiránek.

Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Malý, Otáhal

Počet diváků: 1389

Stav série: 0:3

Maxa liga
3. kolo 12. 3. 2026 18:00
zápas probíhá
SK Horácká Slavia Třebíč : SC Marimex Kolín 1:1 (1:1, 0:0, -:-)
Góly:
09:00 Štebih (Michálek)
Góly:
15:13 Veselý (P. Moravec, Gardoň)
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Furch, Štebih, Müller, E. Mareš, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), V. Brož – Jaša, Kuba, Veselský.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Čech, A. Adamec – Štohanzl, Musil (A), Gardoň – P. Moravec, Veselý, Dlouhý (A) – Pajer, Zvagulis, Pokorný – Skořepa, Šimek.

Rozhodčí: Horák, Šico – Jindra, Rakušan

Stav série: 0:2

Maxa liga
3. kolo 12. 3. 2026 17:30
zápas probíhá
RI Okna Berani Zlín : HC Slavia Praha 1:1 (0:0, 1:1, 0:0 - -:-)
Góly:
24:30 Jarůšek (Holík, A. Salonen)
Góly:
28:22 Gricius (Šťovíček)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Ondračka, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Zavřel – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Heš, Paukku – Sedláček (A), Sadovikov, Köhler – Čechmánek.
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Holý (C), Hrdinka, F. Kočí, Gaspar (A), Perčič, Š. Havránek, Stejskal – Kružík, Polák, Trunda – Berka, Přikryl, Gricius – Průžek, J. Knotek (A), Šťovíček – Čermák, Tichý, Havrda – Slavíček.

Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Dědek, Král'

Počet diváků: 3651

Stav série: 1:1

Maxa liga
3. kolo 12. 3. 2026 18:00
zápas probíhá
HC Stadion Litoměřice : VHK ROBE Vsetín 4:1 (3:0, 0:0, -:-)
Góly:
03:27 Lang (Špilka)
09:37 F. Novák (Koštoval)
19:06 Špilka (Lang, Koštoval)
44:04 Lang (Ton)
Góly:
41:44 Jandus (Ďurkáč, M. Novák)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Costa, Kern (A), Lang – Ton, Jelínek, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Zahradníček, Stříteský, Slováček, Ďurkáč, Staněk (A), Dujsík, Marcel – Hořanský, Dědek, Š. Bláha – M. Novák, Prokeš, Rob (A) – Straka, Matějček, Šmerha – Jonák (C), Klhůfek, Jandus – E. Pospíšil.

Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Maštalíř, Roischel

Stav série: 1:1

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.