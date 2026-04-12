Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

  20:13
Hokejisté Jihlavy zvítězili v šestém finále play off první ligy ve Zlíně 2:1 a vyrovnali stav série na 3:3. Zápas před vyprodaným stadionem rozhodl v čase 52:15 Albert Michnáč. O vítězi první ligy a vyzyvateli Litvínova v baráži o extraligu se rozhodne v úterý v Horácké aréně v Jihlavě.
Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu. | foto: Luděk Ovesný, Luděk Ovesný, MAFRA

„Nic víc než sedmý zápas finále není,“ těší se na vyvrcholení série jihlavský asistent kouče Karel Nekvasil.

„Asi to tak má být. Střetla se dvě vyrovnaná mužstva. Tahle série je parádní. My jsme vyhráli dvakrát v Jihlavě, oni dvakrát u nás,“ shrnul domácí trenér Peter Oremus.

Jeho tým dělilo od prvoligové korunovace necelých 27 minut. Vyprodaný Zimní stadion Luďka Čajky explodoval už v osmé minutě, kdy nejlepší finálový střelec Jakub Šlahař nadvakrát dorazil puk do jihlavské sítě.

To však byla poslední zlínská radost nedělního večera, který tak nadějně pro Berany začal.

V prostřední třetině hlediště na pět minut ztichlo, když jeden z domácích příznivců uklouzl v kotli a záchranáři ho museli odvézt na ošetření přes celou ledovou plochu na nosítkách.

Zlín ve druhém dějství trpěl pod stupňujícím se jihlavským tlakem, který vyústil ve vyrovnání v hostující přesilovce, kdy Čachotského nahození tečoval Lhoták podél brankáře Hufa.

„Kdybychom hru otevřeli, byla by to chyba. Chtěli jsme přidat druhý gól, ale dnes nám nebylo přáno,“ odmítl Oremus, že se jeho tým příliš brzy zaměřil na bránění těsného náskoku. „Je to šestý zápas za pár dnů, to není sranda. Čekali jsme na příležitost, která přišla i po tlaku Jihlavy, jež byla tentokrát šťastnější.“

O vítězi rozhodl kontroverzní moment v čase 52:15. Lhoták vyšťouchal v mele před Hufem puk zpod jeho těla a dotlačil za jeho záda. Na potvrzení gólové radosti si museli hosté počkat dobrých pět minut, než sudí situaci prozkoumali ze všech úhlů pohledu.

„Zodpovídám za hráče, za mužstvo, o jiné věci se nestarám. Rozhodčí gól uznali a respektuji to,“ nerozporoval Oremus konečný názor arbitrů.

„Člověk nikdy neví. Byl tam houf, nešlo předvídat nějaký verdikt, jestli tam byl nějaký kontakt,“ prohodil Nekvasil, jehož tým šel do finále jako jasný favorit.

„Věříme si, ale máme zdravý respekt ze soupeře. Je neuvěřitelné, čím si v sezoně prošel,“ připomněl, že ještě na začátku ledna byli Berani poslední a tři kola před koncem základní části neměli jistou záchranu v soutěži.

Sebevědomí před ultimátní bitvou nechybí ani Zlínu. „Když vyhrajete ve finále dvakrát v Jihlavě, musíte ho mít – a my ho máme. Věřím, že zápas zvládneme,“ ujistil Oremus.

Maxa liga
6. kolo 12. 4. 2026 16:30
RI Okna Berani Zlín : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly:
07:22 Šlahař (A. Salonen, Kverka)
Góly:
33:41 Lhoták (Čachotský, Harkabus)
52:15 Lhoták
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Zavřel, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Sadovikov, Heš – Sedláček (A), Gago, Köhler – Mužík.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček (A), Chvátal, Bukač, Krenželok – Michnáč, Pořízek, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Menšík, Lhoták – R. Váňa, Jáchym, Jiránek.

Rozhodčí: Pilný, Jaroš – Jindra, Maňák

Počet diváků: 7000

Stav série: 3:3

ONLINE: V Maďarsku sčítají hlasy, poslední průzkum věští Magyarovi ústavní většinu

Lidé v Budapešti drží maďarské vlajky, zatímco čekají na výsledky parlamentních...

Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

Jihlavští hokejisté se radují z gólu v šestém finále první ligy proti Zlínu.

Trump nařídil blokádu Hormuzského průlivu. Írán obvinil z vydírání

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Účast v Maďarsku trhala rekordy. Volilo nejvíc lidí od pádu komunismu

Volební fronty na gymnáziu Jánose Xántuse (12. dubna 2026)

Doporučujeme

První válka tankerů. Konflikt v Zálivu před 40 lety má mnoho podobností se současností

Premium
Supertanker Al Hoot, jenž byl registrovaný v Saúdské Arábii, na snímku z května...

Pavlova kritika Trumpa je politováníhodná, nejde o postoj vlády, zní z ministerstva

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Schodiště

Nedotknutelné důkazy. Paměť středověkých artefaktů i současného umění v Jízdárně Pražského hradu

Výstava s názvem Fragmenty paměti v Jízdárně Pražského hradu. Jádro této...

Jsme připraveni pomoci urovnat konflikt na Blízkém východě, sdělil Putin Íránu

Vladimír Putin

Podle Schillerové vláda dál počítá se stropem důchodového věku na 65 letech

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Úhel pohledu

Když český stát má přebytek času a energie, a tak přehnaně vychovává rodiče a vede kulturní války

Ať už jde o jakoukoliv rozepři, vynechte z ní děti. Nejmenší nejsou štítem...

Nedvědovy výroky mají dohru. Sparta musí platit přes sto tisíc, sudí jednou chybovali

Gestikuluje sparťanský kouč Jaroslav Nedvěd.

Prezident s námi nespolupracuje, tak my s ním taky ne, řekl Turek. Orbána přirovnal k Havlovi

Vláda má na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Na snímku Filip...

