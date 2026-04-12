Drama pokračuje. Jihlava uspěla ve Zlíně, šampiona první ligy určí sedmý zápas

„Nic víc než sedmý zápas finále není,“ těší se na vyvrcholení série jihlavský asistent kouče Karel Nekvasil.
„Asi to tak má být. Střetla se dvě vyrovnaná mužstva. Tahle série je parádní. My jsme vyhráli dvakrát v Jihlavě, oni dvakrát u nás,“ shrnul domácí trenér Peter Oremus.
Jeho tým dělilo od prvoligové korunovace necelých 27 minut. Vyprodaný Zimní stadion Luďka Čajky explodoval už v osmé minutě, kdy nejlepší finálový střelec Jakub Šlahař nadvakrát dorazil puk do jihlavské sítě.
To však byla poslední zlínská radost nedělního večera, který tak nadějně pro Berany začal.
V prostřední třetině hlediště na pět minut ztichlo, když jeden z domácích příznivců uklouzl v kotli a záchranáři ho museli odvézt na ošetření přes celou ledovou plochu na nosítkách.
Zlín ve druhém dějství trpěl pod stupňujícím se jihlavským tlakem, který vyústil ve vyrovnání v hostující přesilovce, kdy Čachotského nahození tečoval Lhoták podél brankáře Hufa.
„Kdybychom hru otevřeli, byla by to chyba. Chtěli jsme přidat druhý gól, ale dnes nám nebylo přáno,“ odmítl Oremus, že se jeho tým příliš brzy zaměřil na bránění těsného náskoku. „Je to šestý zápas za pár dnů, to není sranda. Čekali jsme na příležitost, která přišla i po tlaku Jihlavy, jež byla tentokrát šťastnější.“
O vítězi rozhodl kontroverzní moment v čase 52:15. Lhoták vyšťouchal v mele před Hufem puk zpod jeho těla a dotlačil za jeho záda. Na potvrzení gólové radosti si museli hosté počkat dobrých pět minut, než sudí situaci prozkoumali ze všech úhlů pohledu.
„Zodpovídám za hráče, za mužstvo, o jiné věci se nestarám. Rozhodčí gól uznali a respektuji to,“ nerozporoval Oremus konečný názor arbitrů.
„Člověk nikdy neví. Byl tam houf, nešlo předvídat nějaký verdikt, jestli tam byl nějaký kontakt,“ prohodil Nekvasil, jehož tým šel do finále jako jasný favorit.
„Věříme si, ale máme zdravý respekt ze soupeře. Je neuvěřitelné, čím si v sezoně prošel,“ připomněl, že ještě na začátku ledna byli Berani poslední a tři kola před koncem základní části neměli jistou záchranu v soutěži.
Sebevědomí před ultimátní bitvou nechybí ani Zlínu. „Když vyhrajete ve finále dvakrát v Jihlavě, musíte ho mít – a my ho máme. Věřím, že zápas zvládneme,“ ujistil Oremus.
07:22 Šlahař (A. Salonen, Kverka)
33:41 Lhoták (Čachotský, Harkabus)
52:15 Lhoták
Huf (Čiliak) – Zavřel, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Sadovikov, Heš – Sedláček (A), Gago, Köhler – Mužík.
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček (A), Chvátal, Bukač, Krenželok – Michnáč, Pořízek, Čachotský (C) – Burkov, Kuprijanov, Harkabus (A) – Štefančík, Menšík, Lhoták – R. Váňa, Jáchym, Jiránek.
Rozhodčí: Pilný, Jaroš – Jindra, Maňák
Počet diváků: 7000
Stav série: 3:3