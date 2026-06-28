Nedělě 28. června, 21:00 (TV – Nova Action)
Jihoafrická republika – Kanada (1. kolo play off)
Jihoafrická republika – jeden z nejpřekvapivějších účastníků play off. V úvodním duelu šampionátu podlehl 0:2 Mexiku a místy herně vůbec nestíhal. V dalším utkání s Českem byli svěřenci kouče Hugo Broose od kousek porážky, sedm minut před koncem však srovnali na konečných 1:1. Z pozice outsidera pak zvládli souboj s Jižní Koreou a po výhře 1:0 postoupili z druhého místa. Hráči JAR jsou pro soupeře nepříjemní důraznou hrou, organizovanou defenzívou a pokusy o rychlé brejky.
Kanada – tenhle tým fanoušky baví. Odstartoval remízou 1:1 proti dobře bránící Bosně a Hercegovině, ale soupeře po většinu času přehrával. V druhém duelu si Kanaďané vychutnali Katar a rozebrali ho 6:0. V souboji o první příčku sice nestačili na Švýcarsko 1:2, ale i tomto utkání zanechali dobrý dojem. Tým zdobí neustálá snaha o útočení a kreativita.
Zajímavosti před zápasem
- Pro oba týmy půjde o první play off na mistrovství světa. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu, Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus.
- Kanada jako první pořadatel v historii MS odehraje zápas mimo své území. Kdyby ve skupině B skončila první, pokračovala by ve Vancouveru. Po porážce se Švýcarskem v závěrečném duelu se ale museli stěhovat.
- Hugo Broos (JAR) se ve svých 74 letech stane nejstarším trenérem, který kdy vedl tým ve vyřazovací fázi mistrovství světa.
Vzájemná bilance
Jediný vzájemný zápas vyhrála Jihoafrická republika 2:0. Bylo to v roce 2007 a jednalo se o přípravný duel.