19. den MS ve fotbale: Jde se na play off. Kanada vyzve Jihoafrickou republikou

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  9:43aktualizováno  9:43
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Kanadští fotbalisté slaví gól v utkání mistrovství světa proti Kataru. | foto: Reuters

Mistrovství světa ve fotbale dospělo do vyřazovací fáze. Prvním utkáním play off bude souboj Jihoafrické republiky s Kanadou. Kde můžete zápas sledovat, jaká byla cesta obou týmů za postupem i další zajímavosti o utkání najdete v našem přehledu.

Nedělě 28. června, 21:00 (TV – Nova Action)

Jihoafrická republikaKanada (1. kolo play off)

Jihoafrická republika – jeden z nejpřekvapivějších účastníků play off. V úvodním duelu šampionátu podlehl 0:2 Mexiku a místy herně vůbec nestíhal. V dalším utkání s Českem byli svěřenci kouče Hugo Broose od kousek porážky, sedm minut před koncem však srovnali na konečných 1:1. Z pozice outsidera pak zvládli souboj s Jižní Koreou a po výhře 1:0 postoupili z druhého místa. Hráči JAR jsou pro soupeře nepříjemní důraznou hrou, organizovanou defenzívou a pokusy o rychlé brejky.

Kanada – tenhle tým fanoušky baví. Odstartoval remízou 1:1 proti dobře bránící Bosně a Hercegovině, ale soupeře po většinu času přehrával. V druhém duelu si Kanaďané vychutnali Katar a rozebrali ho 6:0. V souboji o první příčku sice nestačili na Švýcarsko 1:2, ale i tomto utkání zanechali dobrý dojem. Tým zdobí neustálá snaha o útočení a kreativita.

Fanoušci Kanady před zápasem mistrovství světa proti Kataru

Zajímavosti před zápasem

  • Pro oba týmy půjde o první play off na mistrovství světa. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu, Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus.
  • Kanada jako první pořadatel v historii MS odehraje zápas mimo své území. Kdyby ve skupině B skončila první, pokračovala by ve Vancouveru. Po porážce se Švýcarskem v závěrečném duelu se ale museli stěhovat.
  • Hugo Broos (JAR) se ve svých 74 letech stane nejstarším trenérem, který kdy vedl tým ve vyřazovací fázi mistrovství světa.

Vzájemná bilance

Jediný vzájemný zápas vyhrála Jihoafrická republika 2:0. Bylo to v roce 2007 a jednalo se o přípravný duel.

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