Jihoameričané básní o Infantinovi: Jeho skvělou práci nelze ignorovat!

Autor: ,
  10:30aktualizováno  10:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Gianni Infantino, prezident FIFA, se culí do kamery.

Gianni Infantino, prezident FIFA, se culí do kamery. | foto: AP

Gianni Infantino.
Carlos Cordeiro v Oválně pracovně vedle Gianniho Infantina a Donalda Trumpa.
Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...
Gianni Infantino a Donald Trump předávají Ferranu Torresovi zlatou medaili.
21 fotografií
Kritizovaný prezident mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino si během návštěvy Kolumbie zajistil podporu několika národních svazů jihoamerických zemí. Smířlivě se po schůzce v Cali na adresu šéfa světového fotbalu vyslovil i prezident kontinentální federace CONMEBOL Alejandro Domínguez.

Domínguez ocenil Infantinovy úspěchy a zároveň volal po konstruktivním přístupu ve světovém fotbalu. „Infantinova skvělá práce se nedá ignorovat. Musíme pokračovat v práci pro fotbal prostřednictvím dialogu. Není přitom důležité, abychom měli stejné názory,“ uvedl šéf jihoamerické konfederace při příležitosti inaugurace nového kolumbijského ultrapravicového prezidenta Abelarda de la Esprielly, které se spolu s Infantinem zúčastnili.

Infantino, který chce v příštím roce usilovat o znovuzvolení do prezidentské funkce, vyvolal odpor velké části fotbalové komunity návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když od snahy oficiálně odstoupil a vedení FIFA se za chyby související s plánem omluvila, kritické hlasy na jeho adresu neutichly.

Na rozdíl například od evropské UEFA, jež na protest stále trvá na bojkotu soutěží FIFA, v Jižní Americe se dostalo Infantinovi po odstoupení od plánu a omluvě podpory. Oficiálně mu ji v minulých dnech vyjádřily Argentina, Paraguay, Venezuela a Ekvádor.

Za Infantinem stojí jako tradičně africká konfederace CAF. Proti prezidentovi světového fotbalu se vedle UEFA vyslovilo vedení asijské AFC a konfederace CONCACAF sdružující země Severní a Střední Ameriky.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.