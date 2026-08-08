Jihoameričané básní o Infantinovi: Jeho skvělou práci nelze ignorovat!

Domínguez ocenil Infantinovy úspěchy a zároveň volal po konstruktivním přístupu ve světovém fotbalu. „Infantinova skvělá práce se nedá ignorovat. Musíme pokračovat v práci pro fotbal prostřednictvím dialogu. Není přitom důležité, abychom měli stejné názory,“ uvedl šéf jihoamerické konfederace při příležitosti inaugurace nového kolumbijského ultrapravicového prezidenta Abelarda de la Esprielly, které se spolu s Infantinem zúčastnili.
Infantino, který chce v příštím roce usilovat o znovuzvolení do prezidentské funkce, vyvolal odpor velké části fotbalové komunity návrhem na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou. I když od snahy oficiálně odstoupil a vedení FIFA se za chyby související s plánem omluvila, kritické hlasy na jeho adresu neutichly.
Na rozdíl například od evropské UEFA, jež na protest stále trvá na bojkotu soutěží FIFA, v Jižní Americe se dostalo Infantinovi po odstoupení od plánu a omluvě podpory. Oficiálně mu ji v minulých dnech vyjádřily Argentina, Paraguay, Venezuela a Ekvádor.
Za Infantinem stojí jako tradičně africká konfederace CAF. Proti prezidentovi světového fotbalu se vedle UEFA vyslovilo vedení asijské AFC a konfederace CONCACAF sdružující země Severní a Střední Ameriky.