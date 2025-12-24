Trpišovský podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029. Odměna i závazek, říká kouč

  8:02
Trenér Jindřich Trpišovský bude pokračovat v pražské Slavii. Spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem podepsali s úřadujícím mistrem ligy novou smlouvu na 3,5 roku čili do léta 2029. Její součástí je i opce na další tři roky.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta...

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta 2029. | foto: SK Slavia Praha

Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...
Jindřich Trpišovský a jeho asistenti Zdeněk Houštecký a Štěpán Kolář podepsali...
Jindřich Trpišovský a jeho realizační tým zůstávají ve Slavii.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s...
26 fotografií

„Jsem šťastný, že jsme se domluvili. Je to pro nás všechny odměna i obrovský závazek. Závazek k tomu, abychom v práci pokračovali tak, jako jsme ji dělali v předchozích osmi letech,“ řekl Trpišovský po slavnostním podpisu, který proběhl v prosklené kukani na pražské Žižkovské věži.

„Přeju si, aby naše práce dál přinášela radost, sportovní úspěchy, trofeje a samozřejmě také rozvoj hráčů. Aby se napsaly další krásné příběhy.“

Svou první smlouvu ve Slavii podepsal Trpišovský v prosinci 2017. Tehdy přišel coby nadějný a progresivní kouč Slovanu Liberec. Nyní je nejlepším trenérem Česka, o něhož stála i reprezentace.

On i jeho realizační tým však zůstávají věrní Slavii.

„Naše životy se se Slavií spojily. Slavii jsme vyhlíželi už když jsme byli v Liberci a přání se nám splnilo,“ říká asistent Zdeněk Houštecký. „Vážíme si důvěry, která je do nás vložená, a s pokorou jdeme dál. Jdeme makat. Bereme to jako ocenění práce, kterou jsme za osm let udělali. Chceme být dál úspěšní, mít z naší práce radost, chceme, aby radost měl šéf, vedení a hlavně fanoušci. Fotbal děláme hlavně pro ně.“

Vzkazy a gratulace hráčů směrem k Jindřichu Trpišovskému:

A v podobném duchu se přidává i trenér brankářů Štěpán Kolář: „Jsme všichni šťastní, že můžeme dál pokračovat. Někdy s nadsázkou říkáme, že jsme továrna na zábavu. Tak snad ta zábava, výsledky a vítězství budou pokračovat.“

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie

„Jsem velmi rád za to, kolik radosti jsme za těch osm let společně fanouškům přinesli. Ostatně i podpis smlouvy symbolicky doprovázely čtyři mistrovské trofeje a čtyři poháry za vítězství v MOL Cupu. V podstatě to znamená, že každý rok přibyla jedna trofej, což je mimořádný počin. Přál bych si, aby nastavené tempo pokračovalo. Tedy minimálně jeden ligový titul za dva roky a jeden domácí pohár za dva roky. Ve zvýšené konkurenci, která v české lize panuje, by to byla senzace. Přeji to trenérům, klubu a především našim skvělým fanouškům.“

Novou smlouvu podepsalo toto trenérské trio symbolicky na Žižkově, kde poprvé okusili profesionální fotbal. Teď už na lavičce počítají jedenáctou prvoligovou sezonu.

Devětačtyřicetiletý Trpišovský získal čtyři ligové tituly a stejný počet trofejí za vítězství v MOL Cupu.

Nikdo nemá mistrovských pohárů v novodobé historii víc.

Ani vítězství. Letos v srpnu si připsal 227. výhru na prvoligové lavičce a stal se v tomto ohledu nejúspěšnějším českým i československým trenérem historie.

Nyní má na kontě 238 vítězství (784 bodů z 353 utkání).

Pozadu je už i Jaroslav Vejvoda, legendární kouč Dukly z šedesátých a sedmdesátých let. V délce angažmá překonal i první éru Pavla Vrby v Plzni nebo úvodní úspěšnou libereckou štaci Ladislava Škorpila.

A dávno předehnal i Karla Jarolíma, který s malou přestávkou vedl Slavii takřka pět a půl roku. Trpišovský načal devátý rok a stále nemíní končit.

Velkou stopu zanechal i na evropské scéně, kde Slavii dvakrát dovedl do Ligy mistrů, kterou v tomto ročníku hraje po šestileté pauze. Dvakrát s ní postoupil až do čtvrtfinále Evropské ligy.

Ale zpět na českou půdu. Nyní Slavia vede ligovou tabulku o sedm bodů před Spartou. Jarní sezonu začne pompézně: 21. ledna přivítá v Edenu v Lize mistrů Barcelonu.

Obhajoba titulu a další přímá vstupenka do Champions League nejsou daleko. I díky Trpišovskému a jeho parťákům.

Jindřich Trpišovský exkluzivně

Velký rozhovor s trenérem Slavie vyjde na iDNES Premium 25. prosince:

  • Co ho přimělo zůstat ve Slavii?
  • Jaké měl jiné varianty?
  • Jak hodnotí letní posily Slavie?
  • Proč netrénuje i reprezentaci pro baráž o MS?
  • A co říká na Miroslava Koubka u národního týmu?
Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.