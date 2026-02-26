Dvě české výhry v Dubaji. Menšík prolétl do čtvrtfinále, postup si zajistil i Lehečka

Autor: ,
  7:00aktualizováno  7:00
Český tenis má ve čtvrtfinále turnaje v Dubaji stejně jako před týdnem v Dauhá dvojnásobné zastoupení. Šestý nasazený Jakub Menšík ve druhém kole porazil Australana Alexeie Popyrina 6:3, 6:2 a jeho dalším soupeřem bude Tallon Griekspoor z Nizozemska. Jiří Lehečka zdolal 7:6 a 6:4 Pabla Carreňa ze Španělska. Ve čtvrtfinále ho čeká loňský finalista a nejvýše nasazený hráč Félix Auger-Aliassime z Kanady.

Jiří Lehečka hraje forhend v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Dvacetiletý Menšík, jenž před týdnem získal ve čtvrtfinále v Dauhá skalp světové dvojky Itala Jannika Sinnera, zvládl duel s Popyrinem suverénně za 65 minut. Na podání předvedl rodák z Prostějova bezchybný výkon, soupeři nenabídl jediný brejkbol a sám mu sebral servis třikrát.

Kompletní tenisové výsledky

S Griekspoorem se třináctý hráč světového žebříčku utká poprvé. Nizozemský tenista ve druhém kole vyřadil turnajovou dvojku a světovou desítku Alexandra Bublika z Kazachstánu.

Lehečka v úvodním setu prohrával 3:5, ale soupeři z druhé stovky žebříčku nedovolil jediný setbol a nakonec uspěl 8:6 v tie-breaku. Ve druhé sadě 24. hráči světa stačil k vítězství jediný brejk, po kterém se ujal vedení 2:1.

Minulý týden v Dauhá čtyřiadvacetiletý Lehečka prohrál v boji o semifinále ve dvou setech s Arthurem Filsem. Francouz poté vyřadil v duelu o finále i Menšíka.

Turnaj mužů v Dubaji

tvrdý povrch, dotace 3 311 005 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (8-ČR) - Carreňo (Šp.) 7:6 (8:6), 6:4
Menšík (6-ČR) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:2

Bartůňková podlehla Američance

Nikola Bartůňková se na turnaji v Austinu do druhého čtvrtfinále v sezoně nedostala. S Taylor Townsendovou ve druhém kole prohrála 1:6, 4:6 a nenavázala na účast mezi osmičkou nejlepších z předchozího startu na okruhu WTA v Ostravě.

Dvacetiletá Bartůňková, která se na úvod sezony blýskla postupem z kvalifikace do 3. kola Australian Open, ztratila první set s americkou soupeřkou hladce za půl hodiny.

Ve druhé sadě sice také přišla hned o podání, dál ale držela s deblovou partnerkou Kateřiny Siniakové krok. Za celý zápas si však nedokázala vypracovat jediný brejkbol a manko už nesmazala.

Turnaj žen v Austinu

tvrdý povrch, dotace 283. 347 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Townsendová (USA) - Bartůňková (ČR) 6:1, 6:4

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.