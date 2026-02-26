Dvě české výhry v Dubaji. Menšík prolétl do čtvrtfinále, postup si zajistil i Lehečka

Dvacetiletý Menšík, jenž před týdnem získal ve čtvrtfinále v Dauhá skalp světové dvojky Itala Jannika Sinnera, zvládl duel s Popyrinem suverénně za 65 minut. Na podání předvedl rodák z Prostějova bezchybný výkon, soupeři nenabídl jediný brejkbol a sám mu sebral servis třikrát.
S Griekspoorem se třináctý hráč světového žebříčku utká poprvé. Nizozemský tenista ve druhém kole vyřadil turnajovou dvojku a světovou desítku Alexandra Bublika z Kazachstánu.
Lehečka v úvodním setu prohrával 3:5, ale soupeři z druhé stovky žebříčku nedovolil jediný setbol a nakonec uspěl 8:6 v tie-breaku. Ve druhé sadě 24. hráči světa stačil k vítězství jediný brejk, po kterém se ujal vedení 2:1.
Minulý týden v Dauhá čtyřiadvacetiletý Lehečka prohrál v boji o semifinále ve dvou setech s Arthurem Filsem. Francouz poté vyřadil v duelu o finále i Menšíka.
Turnaj mužů v Dubaji
tvrdý povrch, dotace 3 311 005 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Bartůňková podlehla Američance
Nikola Bartůňková se na turnaji v Austinu do druhého čtvrtfinále v sezoně nedostala. S Taylor Townsendovou ve druhém kole prohrála 1:6, 4:6 a nenavázala na účast mezi osmičkou nejlepších z předchozího startu na okruhu WTA v Ostravě.
Dvacetiletá Bartůňková, která se na úvod sezony blýskla postupem z kvalifikace do 3. kola Australian Open, ztratila první set s americkou soupeřkou hladce za půl hodiny.
Ve druhé sadě sice také přišla hned o podání, dál ale držela s deblovou partnerkou Kateřiny Siniakové krok. Za celý zápas si však nedokázala vypracovat jediný brejkbol a manko už nesmazala.
Turnaj žen v Austinu
tvrdý povrch, dotace 283. 347 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: