Jako Djokovič před osmi lety. Lehečka se dostal do finále bez ztraceného servisu

Dostat se až do souboje o titul z podniku Masters bez jediného ztraceného servisu se naposledy povedlo Novaku Djokovičovi v Šanghaji v říjnu roku 2018.
Což už je pěkně dávno. Až Lehečka tuto perfektní statistiku při uvádění míče do hry zopakoval.
Na rozdíl od krajana Jakuba Menšíka, který do finále v Miami postoupil loni a dokonce ho úspěšně zvládl, neprodukuje vysoké počty es. Ale podáním si dokáže připravit výhodnou pozici, kterou pak promění.
„Musím říct, že tohle byl jeden z nejlepších zápasů, které jsem kdy v životě odehrál,“ liboval si po páteční semifinálové demolici rozjetého Arthura Filse dvakrát 6:2. „Jsem velmi spokojený s tím, jak jsem k utkání přistoupil. Naposledy jsem s ním prohrál, takže jsem věděl, co mám udělat.“
A kromě servisu se momentálně 22. tenista světa, který se ale po turnaji posune minimálně na 14. místo, soustředil i na return.
„Věděl jsem, že musím Arthura dostat pod tlak hned od začátku. Musel jsem být agresivní, nemohl jsem mu dát čas na forhend, protože tenhle úder má úžasný. Cítil jsem, že potřebuju trochu riskovat na returnu a být tím, kdo určuje tempo výměn.“
Podle toho také vypadaly statistiky – čtyřiadvacetiletý Čech měl 16 vítězných úderů a 14 nevynucených chyb, Francouz 17 winnerů a 21 minel.
Předtím v osmifinále vyřadil Lehečka domácí světovou sedmičku Taylora Fritze, a přestože s ním ztratil dosud jediný set v turnaji, ani jemu nedovolil žádný brejk.
Až do nablýskaného podniku na Floridě přitom nezažíval povedenou sezonu. Bilanci měl 6:5 a nejdál se dostal do čtvrtfinále v Dauhá a Dubaji.
„Ale pořád jsem věřil své hře a práci, kterou jsem odvedl. Nevěděl jsem kdy, ale věděl jsem, že to přijde. A tohle byl hezký příklad, jak chci hrát. S výkonem jsem opravdu spokojený,“ říkal po triumfu nad Filsem.
Zároveň si uvědomuje, že v neděli večer SEČ proti světové dvojce Sinnerovi bude muset vytáhnout ještě lepší představení. Do svého sedmého a jednoznačně největšího finále v kariéře půjde v roli outsidera.
Se čtyřnásobným grandslamovým šampionem se utká počtvrté, zatím proti němu neuhrál ani jeden set.
„Myslím si, že Jannika nemusím představovat. Je fantastický hráč, který má hlavně na tvrdém povrchu úžasnou hru. Bude to dobrá a velká výzva a dobrý zápas,“ uvedl Lehečka v nahrávce pro ATP.
Pokusí se rozšířit svou sbírku titulů na tři, zatím slavil na podnicích kategorie ATP 250 předloni v Adelaide a loni v Brisbane.
Sinner už má trofejí 25, tu zatím poslední získal na předchozím turnaji Masters v Indian Wells. A pokud si podmaní i Miami, stane se prvním tenistou od Rogera Federera v roce 2017, který zkompletuje takzvaný Sunshine Double.
Lehečka zase bude chtít navázat na Djokoviče, který ve zmíněné Šanghaji 2018 zvládl i finále. A opět ani jednou nepřišel o podání.