Lehečka vyřadil i španělské překvapení, v Miami slaví postup do semifinále

  23:27
Tenista Jiří Lehečka vyhrál na turnaji v Miami nad Španělem Martinem Landalucem 7:6, 7:5 a postoupil do semifinále, což se mu na Masters povedlo teprve podruhé. V duelu o postup do finále narazí buď na Američana Tommyho Paula, nebo na Francouze Arthura Filse.

Jiří Lehečka ve čtvrtém kole na Miami Open | foto: Geoff BurkeReuters

V prvním setu si oba hráči drželi servis, a tak musel rozhodnout tiebreak, který Lehečka vyhrál suverénně 7:1. Také ve druhé sadě byli oba hráči, které od sebe v žebříčku dělí více než sto míst, na podání dlouho stoprocentní.

Až ve dvanáctém gamu se Lehečka propracoval k mečbolům. První tři sice 22. hráč světa neproměnil, ale při čtvrtém už se soupeřově tlaku ubránil a po více než dvou hodinách mohl i díky osmi esům slavit postup do semifinále.

To si čtyřiadvacetiletý Čech dosud na Masters zahrál pouze předloni v Madridu.

Lehečka v Miami napodobil Karolínu Muchovou, která se o finále střetne s Američankou Coco Gauffovou. Oba Češi mají šanci navázat na Jakuba Menšíka, který loni na Floridě senzačně triumfoval.

Tenisový turnaj v Miami

tvrdý povrch

Muži (dotace 9 415 725 dolarů)
Dvouhra - 4. kolo:
Lehečka (21-ČR) - Landaluce (Šp.) 7:6 (7:1), 7:5.

