Češi se v Monte Carlu nadřeli. Lehečka bojoval přes tři hodiny, postoupil i Macháč

Vyrovnaný úvodní set si Lehečka zkomplikoval v koncovce, Nava ale ve dvanáctém gamu na returnu tři setboly promarnil,zkrácenou hru pak český favorit získal suverénně 7:1.
Ve druhé sadě byl Lehečka na servisu pravidelně pod velkým tlakem a v sedmé hře o podání přišel, za stavu 4:5 ale odvrátil další setbol a vybojoval znovu tiebreak.
V něm zlikvidoval soupeři dalších pět setbolů, sám se však k mečbolu nepropracoval a Nava si nakonec vítězstvím 10:8 vynutil pokračování zápasu.
Třetí set začal čtyřiadvacetiletý Čech brzkým brejkem a náskok před vrstevníkem uhájil. V sedmém gamu mu navíc sebral servis podruhé a duel dopodával. Po třech hodinách a třech minutách proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude Alejandro Tabilo z Chile.
Macháč si proti Altmaierovi spravil chuť po nevydařené antukové premiéře minulý týden v Marrákeši, kde se loučil hned po prvním zápase.
Úvodní set získal po solidním výkonu za 51 minut, ve druhém však začal kupit chyby a soupeř toho využil k vyrovnání. Po pauze před rozhodující sadou se český tenista vrátil opět k lepší hře a za dvě hodiny a 19 minut vyhrál nad Altmaierem i třetí vzájemné utkání.
Poslední zápas na centrálním kurtu Rainiera III. odehrál Stan Wawrinka, jenž na zdejší antuce před dvanácti lety získal titul po třísetové bitvě s krajanem Rogerem Federerm.
Jedenačtyřicetiletý Švýcar, který se letos loučí s kariérou, prohrál navzdory obrovské podpoře fanoušků s Argentincem Sebastiánem Báezem 5:7, 5:7.
„Když vidím tu podporu, kterou dnes mám, je to jeden z důvodů, proč tu stále jsem a i v 41 letech hraju,“ řekl rodák z Lausanne při slavnostním rozlučkovém ceremoniálu, který mu připravili pořadatelé.
Hned v prvním kole skončil i trojnásobný šampion Stefanos Tsitsipas. Řecký tenista prohrál s 16. nasazeným Franciscem Cerúndolem 5:7, 4:6 a pokračuje ve svém trápení. Někdejší světová trojka porazila hráče z první dvacítky žebříčku naposledy na olympijských hrách v Paříži před dvěma lety. Cerúndolo se utká s Macháčem o postup do osmifinále.
Turnaj mužů v Monte Carlu
antuka, dotace 6 309 095 eur
Dvouhra - 1. kolo: