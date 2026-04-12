Procházka po prohře v UFC: Ten můj soucit! Omlouvám se za výkon, chci odvetu

  12:46aktualizováno  12:46
Když by se mu doma v kolébce houpala malá Procházková, možná by se to dalo pochopit. Možná. Soucit? Lítost? Křehké otcovské hormony? Jenže dcerka by měla přijít na svět až příští týden, kdy má jeho partnerka termín porodu. Takže není divu, že se Jiří Procházka ptá sám sebe: Proč? Proč jsem zraněného soupeře litoval a ztratil koncentraci a tím i celý zápas?
Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji. | foto: Reuters

HOTOVO. Carlos Ulberg pojišťovacím úderem dorazil Jiřího Procházku.
Jiří Procházka trefuje přesným kopem pod koleno Carlose Ulberga.
Carlos Ulberg si užívá pás pro šampiona UFC v polotěžké váze.
Carlos Ulberg (vpravo) ukončuje souboj s JIřím Procházkou.
A podobně kroutí hlavou i fanoušci MMA, kteří si nařídili budíky na pátou ranní. V neděli! Tolik chtěli vidět, jak Procházka na turnaji UFC 327 v Miami získá podruhé v životě titul UFC v polotěžké váze.

A opět, stejně jako před čtyřmi lety, zaplní náměstí v Brně. Co v Brně, v Praze. Staromák! Sportovec roku 2026! Anebo ne?

Jenže nic z toho se nestane. Byť k výhře neměl Procházka daleko.

Novozélanďan Carlos Ulberg se po pár minutách zranil. Rozkopané lýtko, bolavé koleno... Stačilo ho jen doklepat. Vždyť stál jen na jedné noze! Jenže velký čáp, to je nepředvídatelný tvor.

Moment překvapení využil náramně a levým hákem Procházku skolil.

Hrozivé zranění Carlose Ulberga. I tak vyhrál zápas:

„Dojel jsem v tomhle zápase na svůj soucit. Předpokládal jsem, že se ten zápas ukončí kvůli jeho noze. Přišlo mi nefér bojovat s takhle zraněným soupeřem,“ popsal Procházka na Instagramu své dojmy ze zápasu. Už s chladnou hlavou z nemocnice, kde si byl zkontrolovat čelist.

„Nemám co víc k tomu dodat, omlouvám se zas svůj výkon. Především svému týmu. A vám, kterým jsem dal své slovo, že pás dovezu do České republiky. Ale tak se stane, krok za krokem zpět,“ dodal odhodlaně 33letý bijec.

A nahrál i vzkaz v angličtině, kde si zažádal o „rematch“, tedy odvetu.

„Pořád nedokážu pochopit svůj hloupý soucit. Stálo mě to zápas. Chtěl bych odvetu. Tohle byl totiž můj zápas! Jen jsem dal soupeři příležitost mě chytit,“ tvrdí Procházka.

Mercy, mercy... Čili soucit, lítost. To slovo opakoval už v kleci po zápase a poté i v nemocnici.

Může si vůbec MMA zápasník dovolit probudit v kleci tuhle něžnou emoci?

Neměl by být prostě jen tvrďák se zabijáckým instinktem?

„A teď s tím Procházka bude muset žít. Jít domů a žít s pocitem, že promeškal ukončení zápasu. To je hrozné,“ hodnotil Daniel Cormier, komentátor UFC a bývalý MMA zápasník.

Na svůj pátý zápas o titul si Procházka jistě počká. Třikrát v řadě boj o pás prohrál. Pamatujete? První a dosud poslední titul UFC získal v roce 2022, kdy porazil Brazilce Glovera Teixeiru. Jenže poté ho kvůli zranění uvolnil a dvakrát se jej marně snažil získat zpět v soubojích s jiným Brazilcem Alexem Pereirou.

Ten přešel do vyšší váhové divize a trůn tak byl opět volný. Teď si ho ukořistil Ulberg, první novozélandský šampion UFC. Nyní ho ale čeká nejspíš dlouhá zdravotní pauza. Zároveň Procházkovi hraje do karet, že v divizi polotěžké váhy UFC postrádá velká jména a fanoušci v USA českého samuraje milují. „Lets go for that!“ říká chlapík s přezdívkou „BJP“.

Tak co na jeho výzvu šéf UFC Dana White?

Vstoupit do diskuse

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.