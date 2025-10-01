Kde zápas Procházka vs. Rountree Jr. sledovat?
Turnaj UFC 320 bude vysílat stanice Nova Sport 6. Naladíte ji u těchto operátorů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápasy UFC jsou k dispozici i ve streamech u sázkové kanceláře Tipsport pro registrované uživatele. Podmínkou je aktivní účet (prosázená částka alespoň 30 Kč za posledních 30 dnů).
‚Jeden z nejzábavnějších výkonů, divoch.‘ Procházka knokautem favorita zaujal své soupeře
Jiří Procházka v UFC
- Skvělý debut. Jiří Procházka do UFC vlétl impozantně. Při svém debutu 11. července 2020 knockautoval Volkana Oezdemira head-kickem a pravým hákem. Tento výkon mu vynesl i bonus za výkon večera.
- Druhý souboj, další tvrdé KO. V květnu 2021 odnesl apetit českého bojovníka Dominick Reyes. Procházka ho při otočce trefil loktem přesně na hlavu, Reyes okamžitě padl k zemi a rozhodčí zápas ukončil.
- Pokračuje raketový vzestup. Procházka 11. června 2022 porazil zkušeného Glovera Teixeiru. V zápase měl namále, ale dokázal se překvapivě vzchopit a soupeře udolal netypicky na submisi po škrcení v pátém kole.
- První náraz. Po senzačním vpádu mezi nejlepší bijce dostal český rváč šanci v titulovém souboji. S Alexem Pereirou 11. listopadu 2023 prohrál KO/TKO lokty ve druhém kole.
- Trest pro velkohubého soka. Procházka se sebral z listopadové prohry a Aleksandara Rakiče technicky knokautoval ve druhém kole. Triumf byl o to příjemnější, že Rakič před utkáním vedl urážlivé řeči o tom, že Procházka si hraje na samuraje.
- Druhá lekce od Pereiry. Alex Pereira je zatím jediným bojovníkem, který Jiřího Procházku v UFC porazil a 29. června 2024 se mu to povedlo i ve druhém vzájemném souboji. A i tentokrát to bylo rychlé. Procházka prohrál KO/TKO kopem na hlavu ve druhém kole. (Pereira bude na UFC 320 v hlavním zápase večera bojovat o titul v odvetě s Magomedem Ankalajevem.)
Lovec Procházka! Vyhrál ve třetím kole a hlásí: Teď chci boj o titul s Pereirou
- Poslední zápas. Procházka 18. ledna 2025, porazil Jamahala Hilla TKO údery ve třetím kole a ukázal, že stále patří k nejlepším bojovníkům divize.
Kdo je soupeřem Jiřího Procházky?
Khalil Rountree Jr. je v UFC stálicí. Poprvé v nejprestižnější organizaci zápasil už v roce 2016. Výraznější úspěchy však začal sbírat až v roce 2021, kdy naskočil na parádní vítěznou vlnu. Ovládl pět soubojů za sebou, navíc čtyřikrát po TKO.
VIDEO: Udělali mě trochu tlustšího, říká hvězda MMA Procházka o své postavě ve videohře
To mu přineslo šanci zabojovat o titul v turnaji s pořadovým číslem 307 v říjnu 2024. V utkání s Alexem Pereirou předvedl několik pěkných výpadů, ale ve čtvrtém kole po tvrdých úderech prohrál na technické KO.
Od té doby Rountree patří do užší špičky UFC. V posledním souboji letos v červnu porazil na body Jamahala Hilla. Stejného soupeře Procházka v lednu zdolal po technickém KO.