Procházka se počtvrté utká o titul UFC. V dubnu vyzve Novozélanďana Ulberga

Bojovníka MMA Jiřího Procházku čeká čtvrtý zápas o titul v elitní organizaci UFC. V Miami se 11. dubna utká s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem o pás šampiona v polotěžké váze, který uvolnil Brazilec Alex Pereira. Jediný Procházkův přemožitel v UFC by měl přejít do těžší kategorie.

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka si užívá vyhlášení od hlasatele UFC Bruce Buffera. Za vítězství nad Khalilem Rountreem dostal Procházka další dva bonusy v celkové výši 100 tisíc dolarů za nejlepší výkon na turnaji. | foto: AP

„Je to tady, více než kdy předtím, se vším co máme. Jdeme pro to,“ uvedl Procházka na Instagramu.

Třiatřicetiletý český zápasník se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho a připsal si 33. výhru v MMA. Na kontě má také pět porážek.

Ihned po zápase avizoval, že v dalším duelu chce usilovat o titul, který získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Mistrovský pás ale poté kvůli zranění uvolnil a dvakrát se jej neúspěšně snažil získat v soubojích s Pereirou.

O dva roky starší Ulberg působí v UFC od roku 2021, aktuálně ho zdobí série devíti výher. Naposledy porazil loni v září Američana Dominicka Reyese, jehož knokautoval v závěru 1. kola.

