Procházka se počtvrté utká o titul UFC. V dubnu vyzve Novozélanďana Ulberga

„Je to tady, více než kdy předtím, se vším co máme. Jdeme pro to,“ uvedl Procházka na Instagramu.
Třiatřicetiletý český zápasník se v UFC představil naposledy loni v říjnu, kdy v Las Vegas ve 3. kole knokautoval Američana Khalila Rountreeho a připsal si 33. výhru v MMA. Na kontě má také pět porážek.
Ihned po zápase avizoval, že v dalším duelu chce usilovat o titul, který získal v roce 2022, kdy porazil Glovera Teixeiru z Brazílie. Mistrovský pás ale poté kvůli zranění uvolnil a dvakrát se jej neúspěšně snažil získat v soubojích s Pereirou.
O dva roky starší Ulberg působí v UFC od roku 2021, aktuálně ho zdobí série devíti výher. Naposledy porazil loni v září Američana Dominicka Reyese, jehož knokautoval v závěru 1. kola.