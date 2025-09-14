Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří Sabou, který při odchodu na poločasovou přestávku napadl brankáře Petera Vindahla. „Nechci se k tomu moc vyjadřovat, vyhodnoťte si to sami. Každopádně tohle by se stávat nemělo,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske.
Ostudné jednání vrcholného funkcionáře kazí radost z vítězství 2:1 nad dosavadním lídrem tabulky i oslavy 120 let od založení.

„Hrubé nesportovní chování. Fyzicky napadl soupeře při odchodu z hrací plochy v prostoru před tunelem - strčení rukou do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou. Hostující hráč pokračoval v utkání,“ napsal do zápisu sudí Jan Beneš.

Sabouovi udělil červenou kartu, domácí sportovní ředitel byl totiž uveden v zápise jako technický doprovod.

Jeho chování tak bude řešit disciplinární komise. Očekává se trest zákazu vstupu do prostoru lavičky i pokuta.

K incidentu došlo při odchodu na poločasovou přestávku. Aktéři na sebe cosi pokřikovali, následně Sabou sáhl Vindahlovi rukou do obličeje.

„Nebylo tady víc emocí než v jiných zápasech. My jsme nesouhlasili s některými verdikty, což emoce přináší. V poločase se něco stalo, což můžu potvrdit. Nevím, co k tomu říct konkrétně, na to se asi podívejte sami. Ale aby došlo ke kontaktu mezi funkcionářem a naším hráčem, to se stávat nemůže, přestože každý chceme pro svůj tým udělat maximum. A musím říct, že tady to nebylo poprvé,“ řekl Priske na tiskové konferenci.

Předcházela tomu hádka Vindahla s hradeckým koučem Davidem Horejšem.

„Vadilo mi to, že tady brečí a stěžuje si, že náš brankář drží dlouho balon. Na to vůbec nemá právo. Co si jako myslí, že si tady sedneme na pr... z něj? To asi ne, ne? Pojďme bavit o tom, že jsme prostě Spartu přehráli. A ne o tom, jestli tady byla červená karta, to prostě znehodnocuje zápas,“ prohlásil Horejš.

„Stěžuje si, že Zadražil drží o vteřinu déle balon. On se vůbec o tohle nemá co starat, jako se o to nestaráme my. Já se taky nestarám o něj. Tohle mi vadilo, ale nikdo ho tam neurážel. Pak jsem šel do kabiny, takže nevím, co se v útrobách dělo, ani se k tomu nechci vyjadřovat. Pro mě je dnes důležité to, že tým, který jsem vedl, podal fantastický výkon a byl lepší než Sparta,“ řekl Horejš.

Sabou je někdejším ligovým záložníkem, za Viktorii Žižkov a Teplice odehrál 253 zápasů v nejvyšší soutěži, v nichž obdržel čtyři červené karty, z toho tři po druhé žluté. Teď první jako funkcionář.

V srpnových zápasech viděli červené karty za fauly obránci Čihák, Horák a Uhrinčať.

