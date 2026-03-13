Král olympiády utrpěl otřes mozku. Klaebo po ošklivém pádu ujišťuje: Vše v pohodě

  15:53aktualizováno  15:53
Vládce Světového poháru v běhu na lyžích Johannes Hösflot Klaebo utrpěl při pádu ve čtvrtečním sprintu v Drammenu lehký otřes mozku a bude muset vynechat přinejmenším sobotní závod na 50 km volnou technikou v Oslu. Oznámili to lékař norské reprezentace Ove Feragen a později i sám Klaebo. Pro hvězdného běžce na lyžích by to mohlo znamenat i předčasný konec sezony.
Otřesený Johannes Hösflot Klaebo po pádu v semifinále sprintu v norském Drammenu | foto: AP

Jedenáctinásobný olympijský vítěz Klaebo se připletl ve čtvrtek do hromadné kolize, kterou v semifinálové rozjížďce způsobil Američan Ben Ogden. Po nekontrolovaném pádu se uhodil silně do temene a vypadal otřeseně. Z tratě nicméně za pomoci realizačního týmu odešel po svých a posléze byl přepraven do nemocnice. Z pádu čtyř soupeřů vytěžil postup do finále Jiří Tuž, který pak vybojoval životní druhé místo.

„Měl jsem včera pád a docela tvrdě jsem se uhodil do hlavy, ale naštěstí je všechno v pohodě,“ napsal na instagramu Klaebo. „Skončil jsem s otřesem mozku, takže si dám pár dnů pauzy od tréninku a internetu, aby bylo jisté, že se všechno usadí. Hlavu mám jen jednu, takže se o ni musím dobře starat.“

Sobotní lyžařský maraton bude posledním evropským závodem v sezoně běžeckého SP. Na finále se běžci přesunou do Lake Placid a v americkém dějišti je od 20. do 22. března čekají zbylé tři starty. Není jisté, že u toho šestinásobný celkový vítěz hodnocení seriálu bude. Podle Feragena má norská hvězda nyní namířeno domů do Trondheimu. „S ohledem na okolnosti se mu ale daří dobře,“ konstatoval týmový lékař.

