Rekordní sparťanský přestup, Haalandův bratranec. Erling mu radil: Fotbal si užívej!

Jeho přestup z polského Rakówa Čenstochová by měl vyjít na šest milionů eur, čili téměř 150 milionů korun. Mimořádná suma za hráče z mimořádné rodiny, kde je fotbal vždycky tématem číslo jedna. Aby ne!
Brunesův strýc Alfie Haaland válel na přelomu tisíciletí za Manchester City i norskou reprezentaci. Jeho syna Erlinga, hvězdu nedávno skončeného mistrovství světa, netřeba představovat. Brunes sám má ještě sestru Emmu, také ta to dotáhla do norské nejvyšší soutěže, pak i do dánského Bröndby. A další bratranec, Albert Tjaland, dřív kopal za mládežnické reprezentace a teď za třetiligový Rosseland.
Co je důležité vědět o Brunesovi?
Třeba to, že porovnávání se slavnějším příbuzným moc nemusí.
„Ne snad, že by mě to přímo štvalo, ale už mě to trochu unavuje,“ svěřil se před třemi lety novinářům z norského webu Aftenposten. „Nijak zvlášť se tím nezabývám. Jasně, od Erlinga můžu leccos okoukat, ale to přece každý, ne?“
Možná, jenže ti dva vyrůstali skoro jako bratři. V Bryne, kde oba začínali, spolu coby útočníci váleli v juniorských týmech. Za druholigové áčko oba debutovali v patnácti, jen pár dní po sobě. Oba byli odmala dříči, nebojácní, odhodlaní, profíci už v klukovském věku. Haalandův otec jim chvíli oběma dělal agenta. I teď se v lecčem kopírují, třeba když před spaním i na noc nasazují červené brýle, které mají odrážet rušivé modré světlo. A hodně dbají na životosprávu.
„Vždycky jsem v sobě měl drajv dokázat něco velkého, ale postupně jsem začal hodně řešit i život mimo hřiště,“ vyprávěl Brunes na začátku kariéry. „Jak často spím? S kým se bavím? S kým trávím čas? Co mě nabíjí? Komu můžu zavolat, když nechci řešit fotbal? Rád naslouchám, rád se učím nové věci. Co mě naučil Erling? Vždycky mi radil: Fotbal si užívej, vždyť je to zábava! Tak se snažím.“
Přesto trvalo, než jako střelec vyloženě prorazil. Tak rychle jako bratranec rozhodně nevyletěl.
„Jdou hodně rozdílnou cestou. Jonatan v první lize začínal v Lilleströmu, ale tam mu to moc nesedlo. Nedokázal se prosadit přes kapitána a klubovou ikonu Larse Olsena,“ líčí novinář Öyvind Herrebröden z deníku VG. „Pak mu vyšlo hostování v klubu Start, načež šel za 300 tisíc eur do Strömsgodsetu. Odtamtud po jedné povedené sezoně do Belgie, pak do Polska. Sledujeme, že se mu daří, ale třeba do národního týmu má asi pořád daleko. Konkurence je obrovská.“
Ale kdo ví? Brunes dělá postupné krůčky, přesně tak, jak slíbil novinářům, když v Norsku začínal: „Základ je zůstat pokorný a nechtít všechno hned. Mám cíle, ale jestli je splním za tři, čtyři, nebo pět let? Uvidí se. Budu dál pracovat a zlepšovat se. Miluju vítězství, porážky nesnáším. Jako všichni v naší rodině.“
Pořádně se rozjel v Čenstochové, kde za dvě sezony stihl celkem čtyřicet gólů ve všech soutěžích. Už loni ho lákala Slavia, ale Raków si řekl o částku, kterou nebyla ochotná dát. Tak zůstal a pálil dál.
„Skvělý útočník. Za ty peníze, které za něj dává Sparta, určitě stojí,“ přesvědčuje polský novinář Jaroslaw Tomczyk z webu Pilka Noźna. „Umí být nebezpečný při protiútocích i ve vápně, hodně silný je v soubojích, zády k bráně. Má spoustu předností, ale i pár nedostatků.“
Třeba?
„Dřív ho občas trenér vystřídal, protože takticky neplnil přesně to, co po něm chtěl. Taky se docela snadno naštve. A když si chtěl vynutit přestup do Slavie, spekulovalo se, že předstíral zranění, aby nemusel hrát zápas Evropské ligy. Ale celkově se tady ukázal jako tahoun a hodně efektivní hráč.“
A co ve Spartě? Ukáže Brunes, že má góly v genech?