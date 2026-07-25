Rekordní sparťanský přestup, Haalandův bratranec. Erling mu radil: Fotbal si užívej!

  11:17
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Nor Jonatan Braut Brunes posílil pražskou Spartu.

Nor Jonatan Braut Brunes posílil pražskou Spartu. | foto: AC Sparta Praha

Jonatan Braut Brunesv dresu Rakówa Čenstochová.
Jonatan Brunes sleduje míč, který končí ve sparťanské síti.
Norský útočník Jonatan Braut Brunes v dresu polského Rakówa.
Norský útočník Jonatan Braut Brunes v dresu polského Rakówa.
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Podobní si jsou, ne že ne. Blond vlasy, statná postava, silná levačka. Narodili se ve stejný rok, dokonce jen osmnáct dní od sebe. A pozor, možná nevíte, že Jonatan Braut Brunes začal kopat mezi dospělými ještě dřív než Erling Haaland, jeho slavný bratranec a fotbalová superstar. Víc než deset let po debutu teď posílil Spartu - coby nejdražší hráč v její historii.

Jeho přestup z polského Rakówa Čenstochová by měl vyjít na šest milionů eur, čili téměř 150 milionů korun. Mimořádná suma za hráče z mimořádné rodiny, kde je fotbal vždycky tématem číslo jedna. Aby ne!

Brunesův strýc Alfie Haaland válel na přelomu tisíciletí za Manchester City i norskou reprezentaci. Jeho syna Erlinga, hvězdu nedávno skončeného mistrovství světa, netřeba představovat. Brunes sám má ještě sestru Emmu, také ta to dotáhla do norské nejvyšší soutěže, pak i do dánského Bröndby. A další bratranec, Albert Tjaland, dřív kopal za mládežnické reprezentace a teď za třetiligový Rosseland.

Co je důležité vědět o Brunesovi?

Třeba to, že porovnávání se slavnějším příbuzným moc nemusí.

„Ne snad, že by mě to přímo štvalo, ale už mě to trochu unavuje,“ svěřil se před třemi lety novinářům z norského webu Aftenposten. „Nijak zvlášť se tím nezabývám. Jasně, od Erlinga můžu leccos okoukat, ale to přece každý, ne?“

Možná, jenže ti dva vyrůstali skoro jako bratři. V Bryne, kde oba začínali, spolu coby útočníci váleli v juniorských týmech. Za druholigové áčko oba debutovali v patnácti, jen pár dní po sobě. Oba byli odmala dříči, nebojácní, odhodlaní, profíci už v klukovském věku. Haalandův otec jim chvíli oběma dělal agenta. I teď se v lecčem kopírují, třeba když před spaním i na noc nasazují červené brýle, které mají odrážet rušivé modré světlo. A hodně dbají na životosprávu.

Jonatan Braut Brunes.

Erling Haaland.

„Vždycky jsem v sobě měl drajv dokázat něco velkého, ale postupně jsem začal hodně řešit i život mimo hřiště,“ vyprávěl Brunes na začátku kariéry. „Jak často spím? S kým se bavím? S kým trávím čas? Co mě nabíjí? Komu můžu zavolat, když nechci řešit fotbal? Rád naslouchám, rád se učím nové věci. Co mě naučil Erling? Vždycky mi radil: Fotbal si užívej, vždyť je to zábava! Tak se snažím.“

Přesto trvalo, než jako střelec vyloženě prorazil. Tak rychle jako bratranec rozhodně nevyletěl.

„Jdou hodně rozdílnou cestou. Jonatan v první lize začínal v Lilleströmu, ale tam mu to moc nesedlo. Nedokázal se prosadit přes kapitána a klubovou ikonu Larse Olsena,“ líčí novinář Öyvind Herrebröden z deníku VG. „Pak mu vyšlo hostování v klubu Start, načež šel za 300 tisíc eur do Strömsgodsetu. Odtamtud po jedné povedené sezoně do Belgie, pak do Polska. Sledujeme, že se mu daří, ale třeba do národního týmu má asi pořád daleko. Konkurence je obrovská.“

Ale kdo ví? Brunes dělá postupné krůčky, přesně tak, jak slíbil novinářům, když v Norsku začínal: „Základ je zůstat pokorný a nechtít všechno hned. Mám cíle, ale jestli je splním za tři, čtyři, nebo pět let? Uvidí se. Budu dál pracovat a zlepšovat se. Miluju vítězství, porážky nesnáším. Jako všichni v naší rodině.“

Norský útočník Jonatan Braut Brunes v dresu polského Rakówa.

Pořádně se rozjel v Čenstochové, kde za dvě sezony stihl celkem čtyřicet gólů ve všech soutěžích. Už loni ho lákala Slavia, ale Raków si řekl o částku, kterou nebyla ochotná dát. Tak zůstal a pálil dál.

„Skvělý útočník. Za ty peníze, které za něj dává Sparta, určitě stojí,“ přesvědčuje polský novinář Jaroslaw Tomczyk z webu Pilka Noźna. „Umí být nebezpečný při protiútocích i ve vápně, hodně silný je v soubojích, zády k bráně. Má spoustu předností, ale i pár nedostatků.“

Třeba?

„Dřív ho občas trenér vystřídal, protože takticky neplnil přesně to, co po něm chtěl. Taky se docela snadno naštve. A když si chtěl vynutit přestup do Slavie, spekulovalo se, že předstíral zranění, aby nemusel hrát zápas Evropské ligy. Ale celkově se tady ukázal jako tahoun a hodně efektivní hráč.“

A co ve Spartě? Ukáže Brunes, že má góly v genech?

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