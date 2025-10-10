„Bylo ve mně strašně moc energie a nadšení,“ pokoušel se Toews přiblížit, co právě prožíval při svém emotivním comebacku.
„Držel jsem to v sobě,“ uznal dojatě i přes porážku 4:5 od Dallasu. Poprvé od 13. dubna 2023 vstoupil na led s vědomím, že zase hraje naostro, o body. Poté, co opakovaně přerušoval kariéru, vydával se na ozdravné cesty a očišťoval tělo ájurvédskou pančakarmou.
Už ho doběhly emoce, o kterých ještě před startem utkání tvrdil, že je ještě nevnímal. Jak se po průchodu kolem reflektorů vynořil kanadský veterán z dvířek v rohu haly, zarezonoval arénou Canada Life Centre halasný potlesk.
„Pro naši rodinu to znamená všechno,“ pronesl pro oficiální web NHL Toewsův tatínek Bryan, který syna společně s jeho maminkou Andree Gilbertovou sledoval i na ranním rozbruslení.
Však už nemusí cestovat do Chicaga, s nímž potomek až do této sezony spojil veškerou kariéru mezi dospělými.
„Je neskutečně šťastný, že zase může být tady,“ usmíval se Bryan. „Tady vyrostl, tady hrál s kamarády, tady má kořeny. Navíc nepřišel jen domů, ale i do skvělého týmu.“
Kolem startu člena Triple Gold Clubu, jenž třikrát vyhrál Stanley Cup, dvakrát olympiádu a jednou mistrovství světa, nebylo kvůli drobnému zranění původně hned jasno. Nakonec se ale vše vyřešilo, nastoupil na centru druhé lajny. A také v druhé přesilovkové formaci.
„Hned ukázal slušné záblesky, měl několik dobrých akcí, skvěle si vedl s pukem,“ prohodil hvězdný spoluhráč Kyle Connor, který se v úvodním startu sezony vytasil s hattrickem. „Je chytrý, ve druhé třetině sice nedal šanci, ale on sám ví, že je typem hráče, co by ji dávat měl.“
Po pauze, která trvala dva a půl roku, ale okamžité zázraky od sedmatřicetiletého útočníka čekat nelze. Do obvyklého zatížení se zase musí postupně dostat. A sám Connor nepochybuje. Vidí, že Toews se postupně se zlepšuje.
Podívejte se na sestřih z utkání mezi Winnipegem a Dallasem:
„Ano, mohl jsem se prosadit, pořád mám opravdu dost prostoru, v čem se zlepšovat,“ doplňoval přímo navrátilec. „Sám ale vnímám pozitiva, od kterých se můžu odrážet dál a snažím se jít způsob, jak se posunout. Zase hraju ten nejlepší hokej, tak jsem si to od začátku jen užíval.“
Odteď platí, že k minulosti se už vracet nechce, jak avizoval už ve čtvrtek dopoledne.
Období z jara 2023, kdy si kromě hokejové veřejnosti i on myslel, že jeho sportovní život končí, je passé. Tělo spravil, nabral sebedůvěru a skáče zpět do rutiny. Do onoho „jít zápas od zápasu, co nejvíc pomáhat týmu“.
„Všichni kluci dřeli, aby to dotáhli až sem. Vždy je tam spousta výzev, únava, zranění. Pro všechny je to stejné,“ snižoval váhu vlastních potíží, které odhodil za hlavu.
Jak ale byly vážné, to šlo dobře poznat jak z reakce publika, tak i soupeřů.
„Je škoda, čím si procházel, ale teď to vypadá, že se má fakt dobře,“ těšilo Matta Ducheneho ze sestavy Stars, který vzápětí zavtipkoval. „Štve mě, že se vrátil zpátky do Centrální divize, nicméně jsem nadšený, že je zase na ledě. Trošku jsem doufal, že půjde k nám, ale tak je super ho vidět.“
V tom budou v zámoří zajedno. Toewsův comeback hned spustil velký ohlas. Vrátila se legenda.