Podle médií někdejší obránce a mistr světa v kategorii do 20 let v úterý ráno zkolaboval v klubovém tréninkovém centru a po převozu do nemocnice zemřel.

Costa většinu hráčské kariéry strávil právě v FC Porto, se kterým v roce 2004 vyhrál Ligu mistrů. V klubu působil 15 let a osmkrát s ním slavil zisk titulu, pětkrát ovládl pohár. Rok před triumfem v Champions League triumfoval s Portem i v Poháru UEFA.

Padesátinásobný reprezentant byl členem bronzového týmu z mistrovství Evropy v roce 2000, ve stejném roce byl vyhlášen nejlepším hráčem portugalské ligy. O devět let dříve vyhrál například po boku Luise Figa MS do 20 let, proměněnou penaltou v rozstřelu se tehdy podílel na vítězství ve finále nad Brazílií. Byl i vicemistrem Evropy s jedenadvacítkou (1994) i sedmnáctkou (1988).

Po skončení kariéry se dal na trenérskou dráhu. Prošel mnoha kluby, působil například v Braze, Kluži, Limassolu, Tours, ale i v Bombaji či u reprezentace Gabonu. Do Porta se vrátil v červnu 2024 na ředitelský post.

„Odkaz Jorgeho Costy bude vždy žít v paměti všech fanoušků Porta. Nikdy na tebe nezapomeneme, kapitáne,“ uvedl portský klub, pro který je Costovo úmrtí další ranou po nedávném tragickém skonu útočníka Dioga Joty.

Jorge Costa s kapitánskou páskou FC Porto pozvedl pohár pro šampiony Ligy mistrů 2004.

„Černý rok pro FC Porto. Dnes oplakáváme ztrátu další legendy. Odešel kapitán všech kapitánů, největší symbol modro-bílých. Byl na hřišti i mimo něj vzorem a inspirací pro generace,“ napsal klub na Instagramu.

Také konkurenční Benfica vzdala Costovi hold jako klíčové postavě portugalského fotbalu. „Portugalský fotbal je zase chudší,“ konstatovala Benfica.