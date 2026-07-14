Rodák z polských Katovic odřídil během kariéry přes 2000 zápasů německé ligy a více než 150 mezistátních utkání.
Kompalla dostal od IIHF důvěru na devíti mistrovstvích světa a také na olympijských hrách v letech 1976, 1980 a 1984.
Za vrchol jeho kariéry označil DEB řízení dvou zápasů ve vypjaté Světové sérii v roce 1972 mezi hráči tehdejšího Sovětského svazu a Kanady. V jednom z utkání vyloučil Kanaďana Jean-Paula Pariseho, který v reakci na trest památně napřáhl proti sudímu hokejku.
Na ledě se s ním setkávali i legendární českoslovenští hráči. V paměti hokejového národa zůstává křivda z olympijských her v Innsbrucku, kdy Kompalla neuznal týmu branku na 3:0 v utkání se Sovětským svazem. Národní tým nakonec zápas prohrál 3:4.
Stal se také členem německé Síně slávy, po skončení kariéry v roce 1992 působil jako pozorovatel a instruktor rozhodčích v IIHF. V Kompallových šlépějích vykročila také dcera Nicole, jež se stala rovněž hokejovou rozhodčí.
„Světový hokej ztrácí v Juppu Kompallovi mimořádnou osobnost, která se mnoho let podílela na rozvoji hokeje v Německu,“ uvedl německý svaz.