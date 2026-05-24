Zase skvělý Kořenář: Zatím nejtěžší zápas. A rána na klíční kost? Snad nic vážného

Zatím platí: Když nastoupí Kořenář, Češi vyhrávají.
Třetí úspěch ho tuze těšil. Naprosto logicky, šlo o mimořádně důležité utkání, i jeho zásluhou se národní tým výrazně přiblížil postupu do čtvrtfinále, který nakonec stvrdila překvapivá výhra Norů nad Švédy.
Navíc má ve svých rukách i umístění na prvních dvou místech ve skupině B, díky čemuž by se vyhnul stěhování do Curychu na první kolo play off.
Kořenář čelil třiceti střelám, inkasoval dvakrát, v obou případech ve druhé třetině, avšak úspěšné pokusy Hrivíka a Chromiaka na jeho vrub nejdou. I proto mohl být spokojený.
„Ale říkal jsem to už minule. I kdybychom třikrát prohráli, do čtvrtého zápasu půjdu stejně, jako kdybychom všechno vyhráli. U mě to nerozhoduje,“ říkal po třetím vítězství.
Fanouškům muselo zatrnout, když jste ve druhé třetině zůstal po jednom ze zákroků chvíli ležet.
Jo, dostal jsem na klíční kost, do krku. Trošku mě to bolí. Koukneme se na to s doktorem, ale doufám, že nepůjde o nic vážného.
Do toho jste se musel párkrát vyhýbat šarvátkám před vaším brankovištěm.
Snažím se hlavně chránit sám sebe, zatnout se, kdyby na mě někdo spadl, abych si něco neudělal. Není moje práce se s někým tlačit.
Snažili se vás osobně Slováci rozhodit?
Nene, nic nepadlo, žádná slova. Trochu mě to překvapilo.
V poli to jiskřilo mezi hráči o dost více.
Snažili se nám dostat pod kůži. Párkrát se to vyhrotilo, myslím, že to byla možná trochu jejich taktika. My jsme si ale řekli, že vůbec do takovýhle situací nepůjdeme a snažili jsme si držet chladnou hlavu. Kristián Pospíšil se nechal vyloučit a my jsme v přesilovce dali gól na 2:1. Řekli jsme si na poradě, ať nejsme agresivní. A za mě to byl jasný faul.
Cílili jste na něj?
Nesnažili jsme se nikoho rozhodit. Spíš oni nás. My se drželi našeho plánu. Jasně, když do vás někdo jde, nenecháte si to líbil, ale myslím, že jsme měli chladnější hlavy. Tím jsme si došli pro vítězství.
Díky spornému gólu Červenky ze třetí třetiny.
Nechci říct, že jsem věděl, že bude platit. Ale tušil jsem, že ano. Červus roztáhl nohy, vypadalo to, že dá patičku. Ovšem jen šikovně nastavil nohy a trefilo ho to. Štěstí pro nás.
Trochu smůlu jste naopak měli při druhém inkasovaném gólu, Chromiak puk za vaše záda procpal až na několikátý pokus.
Čtyři dorážky už jsou hodně. I za cenu faulu to tam někdo musí umlátit. Mně tím trochu naskočila procenta, ale gól je gól a nemělo by se to stávat. Určitě si k tomu na poradě něco řekneme.
Těžil jste z toho, že spoustu hráčů znáte z extraligy?
To si spíš nemyslím. Oni mě taky znají, je to taková výhoda i nevýhoda na obě strany. Dostali jsme dva góly z dorážek, první smolný, druhý snad na čtyřikrát. Aspoň jeden z nich jsme nemuseli dostat, ale hlavně, že jsme jich dali více než oni.
Ustáli jste i poslední dvě minuty, kdy hráli Slováci bez brankáře.
Podle mě jsem neměl ani jeden zákrok, aspoň myslím. Všechno jsme zblokovali, za to klukům děkuju.
Stihl jste si atmosféru i užít?
Jo! Výborný zápas, díky fanouškům, kteří přijeli, to bylo úžasné. Taky vyhrocené, ale myslím, že s respektem, že se nedělo nic vážného. Máte trošku v hlavě, že to jsou naši sousedi.
Šlo o nejhezčí zápas ve vaší kariéře?
Asi jo. Nebo jeden z těch nejlepších, všechny ty tři nejlepší proběhly v posledním týdnu. Jsem rád, že nám to docela jde. Vítězství je vždycky super.
Muselo se vám ulevit, vypadáte poměrně vyčerpaně.
Venku panovalo extrémní vedro, na zimáku to bylo taky znát, celý zápas. Přišlo hodně lidí, ale zvládli jsme to.
Podobné podmínky už jste zažil?
Jo, v O2 areně je to taky takové. Jen tady ještě stojím dvacet minut na rozhovorech!