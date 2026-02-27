Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

„Penalty jsou vždycky loterie. Je to jiná fáze, kde rozhoduje hlava a mentalita. Hosté to zvládli lépe. Ale věřím, že nás to posílí,“ prohlásil po utkání Hyský.
Jak velké zklamání ve vás převládá po vyřazení?
Pocity jsou smíšené. Samozřejmě jde o velké zklamání, protože jsme cítili, že šance na postup dál je veliká. Na druhou stranu je potřeba kluky pochválit, dát jim obrovský kredit. Podali velmi dobrý týmový výkon, byli jsme nakonec tím méně šťastným týmem. Po inkasovaném gólu jsme se dokázali vrátit zpátky, druhý poločas byl z našeho pohledu lepší, byli jsme nebezpečnější. Škoda, že se nám po vyrovnání nepovedlo dát druhý gól. Největší šanci měl Višinský po krásném pasu Hrošovského, bohužel si balon nezpracoval dobře, možná i vinou terénu. To byl moment, kdy jsme mohli vývoj zápasu otočit.
Zápas byl vyrovnaný, stejně jako předchozí dva duely s Panathinaikosem. Může i taková porážka mužstvo posunout?
Myslím, že si z toho vezmeme hodně. Hlavně v mentální odolnosti i v tom, jak zvládat krizové momenty nebo zůstat klidný ve finální fázi. Ukázali jsme, že se dokážeme měřit s velkým soupeřem, ale zároveň jsme poznali, že v rozhodujících chvílích musíme být ještě kvalitnější. Tyhle hořké porážky vás musí v konečné fázi posílit. Věřím, že všichni, kteří ten zápas zažili, budou chtít velké evropské večery zažívat dál. Uděláme všechno pro to, abychom je hráli i příští sezonu.
Co chybělo v prodloužení? Scházely už síly, přestože jste hráli přesilovku?
Síly scházely stoprocentně, ale na obou stranách. Samozřejmě je škoda, že jsme nevyužili tu výhodu, když jsme posledních patnáct minut hráli o jednoho hráče navíc. Panathinaikos ale použil stejné zbraně jako my před dvěma měsíci v Athénách, kde jsme hráli velkou část zápasu oslabení. Je pravda, že klukům už chyběla síla. Bylo vidět, že někteří si opravdu sáhli na dno, přesto podali skvělý výkon. Bohužel jsme se nedostali víc do koncovky, víc do vápna. Posledních patnáct minut jsme měli sehrát ve větší kvalitě, měli jsme tam zbytečné ztráty míčů. Soupeř se pak nadechl a měl i nebezpečnou pasáž.
Museli jste prostřídat. Ovlivnilo prodloužení i to, že řada hráčů nastoupila na jiných postech?
Prodloužení je vždycky specifické. Záleží na fyzických i psychických silách i na tom, kdo kde hraje. Někteří kluci nastoupili mimo své obvyklé pozice, ale zvládli to výborně. Po zranění Jemelky a Spáčila jsme museli reagovat. Sojka hrál pravého stopera, což není jeho standardní role, a zvládl to skvěle. Také Dweh odehrál fantastických 120 minut a výborně si poradil s nebezpečným Tettehem. Dobrých individuálních výkonů bylo víc, o to víc mě mrzí, že nám to nepomohlo k postupu.
Jak složité bylo vybrat penaltové střelce?
Nechali jsme to na hráčích. Řekli si sami, jak se cítí, i pořadí si určili sami. Chtěl jsem, aby byli rozhodnutí už před penaltou, kam ji zahrají, a neměnili to. Bohužel jsme dvě neproměnili. To se stává. Vzhledem k tomu, jak to dopadlo, byl šťastnější Panathinaikos.
Cheick Souaré po neproměněné penaltě působil hodně zdrceně.
Samozřejmě ho to sebralo. Ale podal výborný výkon, on je fantastický hráč. Po zraněních jsme ho museli stáhnout dozadu na levého beka. Trochu nám pak chyběl v meziprostorech a ve finální fázi, kde má jedinečnou kvalitu. Ale tu roli vzadu zvládl skvěle. Už jsme věděli třeba ze zápasu s Portem, že to zvládne. Budu chtít, aby zvedl hlavu a šel dál. Tohle ho nesmí zlomit.
Za poslední čtyři domácí zápasy v evropských zápasech jste vstřelili v součtu jen dvě branky. Je právě produktivita největší problém?
Finální fáze je vždy nejtěžší. Tam potřebujete správná rozhodnutí, přesnost, důraz, větší hlad po gólu. To se odvíjí od individuální kvality hráčů. Myslím, že góly střílíme, ale na evropské úrovni jsme doma měli mít ve finálních situacích větší kvalitu. S Panathinaikosem jsme neměli vyloženě mnoho velkých šancí, ale bylo tam šest nebo sedm dobrých momentů. Třeba střela Lawala v prvním poločase, situace Ladry nebo Višinského, tyto momenty musíme dohrávat lépe.
Nadstandardní výkon podal Patrik Hrošovský. Splňuje po návratu do Plzně vaše očekávání?
Velký respekt a klobouk dolů před Patrikem. Potvrzuje každým zápasem, jakou má kvalitu a jak důležitý pro nás je. Byl hodně cítit, stálo ho to strašně moc sil. Je to velký profesionál s vysokými ambicemi. Myslím, že i přes únavu udělá všechno pro to, aby byl do dalšího zápasu zase fit a zase nám pomohl.
Paradoxně končíte v soutěži bez porážky v základní hrací době. Jaká byla cesta Evropskou ligou?
Tu naši cestu hodnotím velice pozitivně. Je smutné opouštět soutěž bez porážky, ale to zároveň znamená, že Viktoria reprezentovala sama sebe i český fotbal skvěle. Pro mě osobně to byly velké zápasy, velké večery i obrovská zkušenost. Jsem strašně pyšný na hráče, že každý zápas hráli odvážně, nátlakově, byli orientovaní na vítězství. Nešli jsme nic ubránit, vždy jsme chtěli být aktivní a vzít to na sebe. Věřím, že nás to posílí. Hodnocení evropské sezony musí být pozitivní.
Jemelka se Spáčilem museli střídat. Jak složité to je směrem k nedělnímu zápasu ve Zlíně?
Oba podstoupí detailní vyšetření, takže zatím nemám konkrétní informace. Pevně věřím a doufám, že to nebude nic vážného a že budou brzy zpátky. Co se týče zápasu ve Zlíně, už po utkání v kabině zaznívalo, že chceme takové večery a takové zápasy zažívat i v příští sezoně. A abychom je zažívali, musíme být úspěšní v lize. Musíme vyhrávat.
Povede se rychle přepnout z evropské soutěže na českou ligu?
Ve Zlíně nás čeká extrémně složité utkání. Jak z pohledu kvality soupeře, tak z hlediska psychologie a únavy po náročném zápase. Ale já už jsem si mnohokrát ověřil, že tohle mužstvo má charakter. Věřím, že se dobře připravíme a pojedeme do Zlína s jasným cílem. Vyhrát.