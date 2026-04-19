Krpálek získal na judistickém ME stříbro, Tbilisi a zbytek Gruzie potěšil Tušišvili

Pětatřicetiletý český reprezentant na svém patnáctém ME vylepšil loňský bronz. Na úvod svedl vyrovnaný souboj s Němcem Lossenim Konem, kterého porazil na ipon až v první minutě nastavení.
Z Krpálkovy čtvrtiny pavouka vypadl ruský spolufavorit Tamerlan Bašajev. Mistr Evropy z roku 2020, který byl pátým nasazeným judistou, se na poslední chvíli odhlásil. Díky tomu postoupil z osmifinále bez boje do čtvrtfinále proti Krpálkovi dvacetiletý Rumun Darius Dobre. Zkušenému judistickému velikánovi vzdoroval jen půlminutu, než Krpálek na zemi souboj ukončil.
Už po prvním zápase vypadl nejvýše nasazený Jur Spijkers z Nizozemska, takže v semifinále nakonec český reprezentant narazil na Poláka Grzegorze Teresiňského, s nímž často trénuje. Od začátku byl aktivnější, úspěšnou akcí zhruba po dvou minutách duelu získal ipon a zajistil si finále proti domácí hvězdě.
Po souboji s Tušišvilim, s nímž se mimo jiné utkal ve vítězném finále na olympijských hrách v Tokiu 2021, Krpálek toužil už před šampionátem. Tentokrát ale na úřadujícího vicemistra světa a nasazenou dvojku nestačil. Už po minutě prohrával poté, co ho Gruzínec hodil na bok a získal wazari. Krpálek se k žádné bodované technice nedostal a čtvrtý evropský titul nezískal.
I druhým místem se ale postaral o jedinou českou medaili v Tbilisi. V neděli do bojů zasáhla ještě devatenáctiletá Marie Košnarová, která byla v kategorii do 78 kilogramů nalosována přímo do osmifinále. V něm nestačila na pětadvacetiletou Slovinku Metku Lobnikovou, která ji zhruba půl minuty před koncem základní doby porazila na ipon.
Mistrovství Evropy v judu v Tbilisi
Muži:
Nad 100 kg: 1. Tušišvili (Gruz.), 2. Krpálek (ČR), 3. Tataroglu (Tur.) a Jendovickij (Rus.).
Ženy:
Nad 78 kg: 1. Heršková (Izr.), 2. Fontaineová, 3. Dicková (obě Fr.) a Tavanová (It.).