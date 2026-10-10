Judista Krpálek má šestou medaili z mistrovství světa, z Baku si přiveze bronz

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Pětatřicetiletý Krpálek měl v prvním kole volný los a pak v prvních dvou zápasech obdobným způsobem zdolal Johna Messeho A Bessonga z Kanady a reprezentanta Spojených arabských emirátů Magomedomara Magomedomarova. V obou duelech velmi brzy získal juko a náskok udržel.
Ve čtvrtfinále se světovou jedničkou Tasojevem, kterého před turnajem porazil jen v jednom z pěti vzájemných zápasů, žádnou bodovanou technikou nepředvedl. Naopak na juko tentokrát vyhrál jeho soupeř.
„I když jsem se snažil to dohnat, tak bohužel nás rozhodčí nechali dlouhou dobu na zemi a Inalovi se povedlo čas docela natahovat. Bohužel se mi to nepovedlo otočit, i když závěr byl skvělý. Myslím si, že kdyby to bylo o minutku dýl, tak by šance byly mnohem větší,“ litoval Krpálek v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
Devátý muž světového žebříčku tak musel o účast ve finálovém bloku bojovat se světovou šestkou Spijkersem. Devětadvacetiletý Nizozemec je mistrem Evropy z roku 2022 a v této sezoně získal tři bronzy na turnajích kategorie Grand Slam. Mimo jiné v Mongolsku, kde v červnu Krpálka porazil.
V sobotním vyrovnaném duelu oba judisté dvakrát dostali oboustranně šido za pasivitu, takže do poslední minuty oba vstupovali s hrozbou třetího trestu a předčasného konce v utkání.
Krpálek se vzepjal k závěrečnému náporu a povedeným útokem si 13 sekund před koncem čtyřminutové základní doby připsal ipon.
Zvítězil, ačkoliv už mu docházely síly. „Naštěstí jsme byli oba dva úplně vyřízení. Ke konci zápasu se mi podařilo ho krásně hodit, za což jsem samozřejmě rád. Nicméně turnaj tímhle nekončí, musím se dát do kupy, připravit se na zápas o bronz,“ řekl nejúspěšnější judista české historie.
Dvojnásobný mistr světa může na MS získat první medaili od roku 2023, kdy skončil v Dauhá stříbrný při krátkém návratu do kategorie do 100 kilogramů. V Baku může napodobit Renatu Zachovou, která byla třetí v kategorii do 63 kilogramů.
„Musím říct, že Renča ve mně probudila velkou motivaci vybojovat dvě medaile na mistrovství světa. Bylo by to hezké, kdyby se to povedlo. Já pro to udělám maximum,“ prohlásil Krpálek.
V samostatné historii ještě Česko dvě medaile na jednom judistickém MS nezískalo. Povedlo se to jen v roce 1981, kdy získal stříbro Pavel Petřikov starší a bronz Vladimír Kocman.