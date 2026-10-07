Světový bronz pro judistku Zachovou. V Baku získala medaili v prodloužení

Šestadvacetiletá Zachová proti třiadvacetileté Maďarce, která ve čtvrtfinále porazila hvězdnou Francouzku Clarisse Agbegnenouovou, dvakrát vedla.
Úvodní wazari i následné juko jí ale Krizaová dokázala oplatit a duel dospěl do nastavení. V něm Zachová protiútokem bodovala a definitivně rozhodla.
Zachová, jejímž maximem na MS byla dosud sedmá příčka z roku 2022, do turnaje vstoupila třemi výhrami. Na ipon porazila jednadvacetiletou Leu Wyssovou z Lichtenštejnska, Španělku Lauru Vazquezovou a letošní vicemistryni Evropy Manon Deketerovou z Francie.
Nad její síly byla až ve čtvrtfinále evropská šampionka Joanne van Lieshoutová z Nizozemska, kterou zdolala na cestě za titulem na ME v letech 2024 a 2025. Tentokrát se proti ní bodově neprosadila, naopak soupeřka zaznamenala jedno juko. „Tam jsem prostě zaspala, ona to dobře trefila,“ řekla Zachová Radiožurnálu Sport.
Naději na medaili si udržela výhrou v opravě nad světovou osmičkou Gankgaič Bold z Mongolska. V závěru úvodního bloku zvládla náročný program, kdy absolvovala tři zápasy během jediné hodiny.
V zápase o bronz si pak připsala pátou středeční výhru a mohla se radovat ze životního úspěchu na vrcholné globální akci.
„Já myslím, že mi to ještě úplně stoprocentně nedochází, ale tak trochu jo a je to úplně super pocit. V tom zápase o bronz byly lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu,“ svěřila se.
Titul obhájila Haruka Kadžuová z Japonska, jež ve finále porazila Kerem Primovou z Izraele. Jediná přemožitelka Zachové na turnaji Van Lieshoutová skončila bez medaile, v druhém utkání o bronz byla nad její síly Ench Lchagvatogoo z Mongolska.
Mistrovství světa v judu v Baku
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