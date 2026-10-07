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Světový bronz pro judistku Zachovou. V Baku získala medaili v prodloužení

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  16:39aktualizováno  17:18
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Judistka Renata Zachová (v bílém) během olympijského zápolení. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz v kategorii do 63 kilogramů. Dvojnásobná mistryně Evropy na šampionátu v Baku udolala v prodloužení duelu o třetí místo Maďarku Annu Krizaovou a vybojovala svoji první světovou medaili. Cenný kov na MS slaví jako druhá česká judistka po Michaele Vernerové, jež byla v roce 1999 rovněž třetí.

Šestadvacetiletá Zachová proti třiadvacetileté Maďarce, která ve čtvrtfinále porazila hvězdnou Francouzku Clarisse Agbegnenouovou, dvakrát vedla.

Úvodní wazari i následné juko jí ale Krizaová dokázala oplatit a duel dospěl do nastavení. V něm Zachová protiútokem bodovala a definitivně rozhodla.

Zachová, jejímž maximem na MS byla dosud sedmá příčka z roku 2022, do turnaje vstoupila třemi výhrami. Na ipon porazila jednadvacetiletou Leu Wyssovou z Lichtenštejnska, Španělku Lauru Vazquezovou a letošní vicemistryni Evropy Manon Deketerovou z Francie.

Nad její síly byla až ve čtvrtfinále evropská šampionka Joanne van Lieshoutová z Nizozemska, kterou zdolala na cestě za titulem na ME v letech 2024 a 2025. Tentokrát se proti ní bodově neprosadila, naopak soupeřka zaznamenala jedno juko. „Tam jsem prostě zaspala, ona to dobře trefila,“ řekla Zachová Radiožurnálu Sport.

Naději na medaili si udržela výhrou v opravě nad světovou osmičkou Gankgaič Bold z Mongolska. V závěru úvodního bloku zvládla náročný program, kdy absolvovala tři zápasy během jediné hodiny.

V zápase o bronz si pak připsala pátou středeční výhru a mohla se radovat ze životního úspěchu na vrcholné globální akci.

„Já myslím, že mi to ještě úplně stoprocentně nedochází, ale tak trochu jo a je to úplně super pocit. V tom zápase o bronz byly lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu,“ svěřila se.

Titul obhájila Haruka Kadžuová z Japonska, jež ve finále porazila Kerem Primovou z Izraele. Jediná přemožitelka Zachové na turnaji Van Lieshoutová skončila bez medaile, v druhém utkání o bronz byla nad její síly Ench Lchagvatogoo z Mongolska.

Mistrovství světa v judu v Baku

Muži:
Do 81 kg: 1. Grigalašvili (Gruz.), 2. Tckajev, 3. Rajabli (oba Ázerb.) a Simin (Srb.).

Ženy:
Do 63 kg: 1. Kadžuová (Jap.), 2. Primová (Izr.), 3. Zachová (ČR) a Lchagvatogoo (Mong.).

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