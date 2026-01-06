Junioři galapředstavením opět vzbudili ohlas. Zvu vás na Hrad, vzkazuje Pavel

Byť poznali, jak krutá dovede být porážka na závěr skvělého šampionátu, stále se čeští junioři zasloužili o zisk teprve druhého stříbra v samostatné historii. Pohledným hokejem donutili desítky tisíc lidí v tuzemsku, aby se připravovali o kvalitní spánek. A hned zkraje nového roku jim rozdávali radost. Jejich úspěch logicky vyvolal řadu pozitivních ohlasů. Od hokejových zástupců až po nejvyšší ústavní činitele v zemi.
„Naši hokejoví junioři čtvrtým rokem po sobě stojí na stupních vítězů. Výborná reprezentace a skvělá vizitka českého hokeje,“ pochvaloval si výkony dvacítky prezident Petr Pavel hned ráno po finálové porážce 2:4 od Švédska.

V této mládežnické kategorii také Češi za posledních pět let posbírali nejvíce medailí ze všech zemí. Finsko za stejné období získalo dvě, USA, Švédsko a Kanada po třech.

Oproti jiným hokejovým zemím jim sice chybí zlato, pořád je však třeba připomínat, jak se zvedli od doby, kdy celých sedmnáct let končili bez cenného kovu. A až na dvě výjimky pokaždé ve čtvrtfinále.

„Právě posledních pět let ukazuje, že jsme se vydali nějakým směrem a že je správný,“ líčil trenér seniorské reprezentace Radim Rulík předtím, než oznámil nominaci na ZOH v Miláně. „Chci se připojit ke gratulaci, protože herní výkon s nejlepšími týmy světa byl skvělý, mám radost, jak to zvládali pohybově, v soubojích. Medaili si zasloužili.“

Byť tuhle sami hráči jistě nechtěli, po sociálních sítích koluje emotivní video, na kterém jsou zachyceny zarmoucené výrazy i slzy. Také loučící se kouč Patrik Augusta vypravoval, že si znovu uvědomil, jaký smutek stříbro obnáší a jak silné pro něj bylo sledovat vlastní svěřence.

Hokejisté moc chtěli. Jak se strašně vydali, potvrdili i v závěrečných minutách finále, kde i přes viditelný nedostatek energie svírali švédské soupeře v pásmu.

Smutní hokejoví junioři po porážce ve finále MS:

„Děkuji týmu za výborný hokej. I hráčům, co zůstali doma,“ vzkázal prezident hokejového svazu Alois Hadamczik. „Český hokej to potřebuje a pro hráče vytvoříme podmínky, abychom je měli i v české extralize, protože se díváme na budoucnost českého hokeje.“

Ke gratulacím se připojili také předseda Senátu Miloš Vystrčil, bývalý premiér Petr Fiala i současný předseda vlády Andrej Babiš.

„Jste borci a děkujeme vám za skvělou reprezentaci naší země,“ stojí na profilu na sociální síti X u posledního jmenovaného.

V zámoří si také konečně pořádně všimli Tomáše Galvase, draftem opomíjeného obránce, který na turnaji zapsal devět bodů (3+6) najednou srovnávají s Lanem Hutsonem, americko-kanadským megatalentem, který už druhou sezonou září v NHL za Montreal.

Upoutal také oboustranný respekt při podávání rukou, kdy Češi se stříbrnými medailemi zajeli pogratulovat Švédům.

V zámoří oceňují respekt mezi Čechy a Švédy po finále MSJ:

Úsměvný moment při něm obstaral Václav Nestrašil, druhá volba Chicaga (stále v rámci 1. kola z 25. pozice) na posledním draftu se potkala s prvním výběrem Blackhawks. S celkovou trojkou Antonem Frondellem. Český útočník mu cosi řekl a Švéd se začal naplno smát.

„Řekl jsem mu, ať jde do prde...“ pobavil následně Nestrašil i zvídavé novináře. V originále výrazem „F**k off“. Švéd pak jen v mixzóně dodával: „Je to super kluk, skvělej kámoš.“

Pozdrav útočníka Václava Nestrašila (14) pro Antona Frondella (16):

Je znát, že český hokej si zase získává respekt a pozornost, opět se dostává do těch nejexponovanějších duelů. A sbírá úspěchy.

„Hoši, velká gratulace a zvu vás na Hrad,“ doplnil Pavel ve svém vzkazu, na který zareagoval manažer reprezentace Otakar Černý.

„Pane prezidente, moc děkujeme za pozvání. Kdy by se Vám to hodilo?“

