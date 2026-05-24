Loučil se Kairinen s Letnou? Zůstává, ale stát se může cokoli, řekl Priske

Setrvání trenéra Briana Priskeho ve fotbalové Spartě potvrdil před začátkem závěrečného zápasu sezony sportovní ředitel Tomáš Rosický. Tím, kdo naopak možná pokračovat nebude, je záložník Kaan Kairinen. „V tuhle chvíli je hráčem Sparty i pro příští ročník. Takhle jsem to slyšel, víc říct nemohu. Ale stát se může cokoli,“ řekl na tiskové konferenci Priske.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový pas. | foto: ČTK

Když v 83. minutě střídal, emotivně se otáčel za stojícími fanoušky na tribunách, kteří v ovacích vyvolávali jeho jméno, a tleskal jim. Vypadalo to, jako by se loučil. Dost možná to byl jeho poslední zápas na Letné.

„Je konzistentní, nejen tuhle sezonu. V přístupu k tréninkům, zápasům a ve kvalitě na hřišti,“ pronesl Priske o Kairinenovi. „Znám ho už mnoho let, ještě z mého působení v Midtjyllandu před deseti lety, a je fantastické sledovat, jak se vypracoval. Doufám, že bude mít možnost předvést své kvality na vyšší úrovni, než je ta naše. Ale to už není na mně,“ dodal.

Na 27letého finského záložníka už dříve přicházely do Prahy nabídky z lepších soutěží a loni se zdálo, že odejde do Německa. Nakonec ale setrval.

Brian Priske o Hugu Sochůrkovi

S Hugem jsem samozřejmě velmi spokojený. Od první chvíle, co jsem ho viděl, byl fantastický. Hned na začátku jsme měli pocit, že by mohl dokázat něco výjimečného, a myslím, že ve všech zápasech, které za nás odehrál, byl naprosto fantastický. Je to špičkový hráč a doufám, že má před sebou zářivou budoucnost. Je na něm, aby v tom pokračoval a dál se ve své hře zlepšoval, ale ve svých 17 letech už dokázal v tak velkém klubu, jako je ten náš, pod velkým tlakem hrát tak, jak hraje. Hugo si zaslouží velký respekt, veškeré uznání a doufám, že se dostane na mistrovství světa.

„Loučil se, protože to byl poslední zápas, já ani neměl sílu se loučit,“ odpověděl s úsměvem na otázku Lukáš Haraslín. „Já jako kapitán mužstva o ničem nevím,“ dodal.

Podle něj kabina Kairinenovi po výhře nad Hradcem Králové předala cenu pro nejlepšího hráče týmu.

„Kaan je obrovský profesionál. Je to přesně ten typ hráče, který den co den dělá ty samé věci a má vypracovaný systém. Chodí do šatny jako první a je tam už skoro v půl osmé, zatímco já chodím jako druhý za ním, protože nejprve vodím děti do školky. Vždy, když přijdu, leží na stejném místě, ve stejné pozici a se stejným přístrojem,“ zhodnotil Haraslín.

Kairinen přišel na Letnou v prosinci 2022 z norského Lilleströmu během první Priskeho titulové sezony, ve které byl klíčovým hráčem. I díky němu nakonec sparťané po devíti letech vyhráli ligu.

V následujícím ročníku 2023/2024 s týmem slavil druhý mistrovský titul a také zisk domácího poháru. Za tři a půl roku v rudém dresu odehrál v české nejvyšší soutěži 103 zápasů, v nichž si připsal čtyři góly a 17 asistencí.

