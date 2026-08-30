Deblkajakáři Špicar a Havel získali na MS bronz na pětistovce, Dostál byl čtvrtý

Špicar s Havlem v roce 2017 na MS doma v Račicích dojeli na deblkajaku třetí na kilometru, ale po změně olympijské disciplíny na globálním šampionátu dlouho na stupně vítězů útočili marně.
Loni v Miláně se jim vůbec nedařilo a skončili až sedmnáctí. V Polsku se do finále A vrátili a silným finišem se protlačili až na třetí místo.
Na vítězné Němce Jacoba Schopfa a Maxe Lemkeho ztratili 2,37 sekundy, porazili je ještě Portugalci Joao Ribeiro a Messias Baptista.
Nemocný Dostál titul neobhájil
Dostál kvůli viróze nestartoval na MS na kilometru, který mu před dvěma lety přinesl olympijské zlato. Soustředil se na oblíbenou pětistovku, kde také může sbírat body do olympijské kvalifikace pro Los Angeles 2028.
Na vítězného Australana Thomase Greena ztratil 1,75 sekundy, od bronzové Poláka Alexe Boruckého ho dělilo 46 setin.
Ve finále od začátku na nejlepší ztrácel, v polovině trati byl sedmý. Pak si sice o tři místa polepšil, ale stejně jako v Duisburgu 2023 skončil těsně pod stupni vítězů. Všech zbývajících pět startů na této trati proměnil na MS ve zlato. Na letošním evropském šampionátu získal stříbro.
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