Dostál si na Světovém poháru v Montrealu opět zlepšil maximum, na 500 m byl druhý

V sobotu zaznamenal Dostál třetím místem nejlepší letošní výsledek na olympijském kilometru, o den později skončil na pětistovce nejlépe v sezoně SP.
Olympijský šampion z Paříže tak zopakoval druhé místo z červnového mistrovství Evropy, kde ho porazil Alex Borucki. Polák přepálil úvod a skončil čtvrtý, třetí dojel desetinu sekundy za Dostálem Australan Jean van der Westhuyzen.
Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově.
Ve finále A se dnes ještě představí deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel.