Dostál si na Světovém poháru v Montrealu opět zlepšil maximum, na 500 m byl druhý

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  17:16aktualizováno  17:16
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Josef Dostál v závodě SP v Szegedu. | foto: kanoe.cz / Anna Navrátilová

Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na Světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Třiatřicetiletý český reprezentant nestačil ve finále jen na Němce Jacoba Schopfa, s nímž prohrál o 36 setin sekundy.

V sobotu zaznamenal Dostál třetím místem nejlepší letošní výsledek na olympijském kilometru, o den později skončil na pětistovce nejlépe v sezoně SP.

Olympijský šampion z Paříže tak zopakoval druhé místo z červnového mistrovství Evropy, kde ho porazil Alex Borucki. Polák přepálil úvod a skončil čtvrtý, třetí dojel desetinu sekundy za Dostálem Australan Jean van der Westhuyzen.

Závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a také generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani. Na něm bude Dostál útočit na třetí zlato z pětistovky za sebou a šesté celkově.

Ve finále A se dnes ještě představí deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel.

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