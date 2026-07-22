Kajakářské hlídky na medaile nedosáhly. Čeští muži i ženy skončili na MS šestí

V dějišti příštích olympijských her měli ke stupňům vítězů blíže Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Vít Přindiš. Kvůli dvousekundové penalizaci za dotek páté branky ztratili na vítězné Slovince 1,42 sekundy a nenavázali na titul, který získali před třemi lety v Londýně. Od bronzových Rakušanů je ve vyrovnaném závodě dělilo jen 24 setin. Stříbro brali Švýcaři, kteří byli o jedenáct setin pomalejší než vítězové.
Kajakářky nenapodobily loňský titul sestavy Lucie Nesnídalová, Gabriela Satková a Antonie Galušková. Nově složená trojice Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková obsadila šestou příčku se ztrátou 5,33 sekundy na vítězné Australanky. Ty vyhrály o 64 setin před Francií. Bronz získaly Slovenky, za nimiž česká trojice navzdory čisté jízdě zaostala téměř o dvě a půl sekundy.
Ve středu bude mistrovství světa ve vodním slalomu pokračovat kvalifikacemi a závody hlídek kanoistů a kanoistek.
MS ve vodním slalomu v Oklahoma City (USA):
Muži – 3xK1: 1. Slovinsko (Hočevar, Tominc, Kauzer) 89,60 (0 trestných sekund), 2. Švýcarsko -0,11 (0), 3. Rakousko -1,18 (0), ...6. Česko (Krejčí, Prskavec, Přindiš) -1,42 (2).
Ženy – 3xK1: 1. Austrálie (Eckhardtová, J. Foxová, N. Foxová) 97,87 (0), 2. Francie -0,64 (0), 3. Slovensko -2,85 (4), ...6. Česko (Hilgertová, Beková, B. Galušková) -5,33 (0).