Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

  20:32
Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti závodníka. Úmrtí osmačtyřicetiletého Holána potvrdila na facebooku motoškola Hefty74, kde pracoval jako instruktor.
Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Odešel člověk, který pro motocyklový sport dýchal. Kamil nebyl jen neuvěřitelný závodník a legenda českého road racingu, který s odvahou zdolával ty nejtěžší tratě světa od Hořic až po ostrov Man. Byl to především úžasný přítel, srdcař a člověk s obrovským charakterem,“ stojí v příspěvku.

Holán sbíral úspěchy na přírodních okruzích. Několikrát ovládl populární závod 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích, jezdil i legendární Tourist Trophy na ostrově Man.

„Navždy zůstaneš legendou českého road racingu. Je těžký tomu uvěřit,“ napsal na instagramu jediný český účastník mistrovství světa silničních motocyklů Filip Salač. „Už jako malý kluk jsem na tebe koukal na závodech, kam jsem jezdil s tátou a bráchou, a vždycky jsem ti fandil. Vždycky jsem obdivoval, jak jsi do toho dával srdce a že i po tolika pádech jsi se zvednul a našel cestu jak pokračovat dál. Odešel jsi při tom, co jsi miloval nejvíc. Nikdy nezapomeneme. Jednou si spolu zazávodíme tam nahoře,“ uvedl Salač.

Závod North West 200 se jezdí od roku 1929. Holán se stal dvacátým jezdcem, který při něm zemřel.

