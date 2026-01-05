Mistr je bez trenéra, Pokorný na vlastní žádost končí v Brně. Cítím vyčerpání, říká

Hokejisté Komety jsou od pondělního rána bez hlavního trenéra. Kamil Pokorný, jenž dovedl Brno v uplynulé sezoně až k extraligovému titulu, rezignoval. „Cítím na sobě vyčerpání a po nepovedených zápasech si myslím, že do mužstva může přijít nový impuls,“ hlásí.
Pokorný tak reaguje na nevalnou formu Komety, která prohrála posledních pět utkání a v extraligové tabulce klesla až na desáté místo.

„Vedení klubu rozhodnutí plně respektuje a přijímá jej s maximální úctou a poděkováním za veškerou práci, kterou pro Kometu v průběhu let odvedl,“ stojí v klubovém prohlášení.

Pokorný v Brně strávil necelých osm sezon, na střídačce pak stál u tří titulů. Nejprve dvakrát jako asistent v roce 2017 a 2018, naposledy loni už jako hlavní kouč.

Vybudoval vyspělé, skvěle organizované mužstvo, které si v play off poradilo s oběma giganty Spartou a Pardubicemi.

Brněnský trenér Kamil Pokorný se hlásí na střídačce během sedmého semifinále s pražskou Spartou.

V aktuální sezoně se ale klubu tolik nedařilo, od Vánoc bral jen dva body za dvě prohry po nájezdech. Po nedělní porážce 2:3 doma s Karlovými Vary se rozhodl Pokorný skončit.

„Po nedělním utkání a zralé úvaze jsem došel k závěru, že požádám Libora Zábranského o uvolnění z funkce hlavního trenéra. Cítím na sobě vyčerpání a po nepovedených zápasech si myslím, že do mužstva může přijít nový impuls, kdy se těsné prohry začnou překlápět na stranu Komety,“ odůvodnil.

„Kamila znám natolik dlouho, že dokážu jeho rozhodnutí pochopit. Nikdy bych neuvažoval o tom, že bych jeho nebo jiné členy realizačního týmu odvolával,“ uvedl majitel a generální manažer klubu Libor Zábranský.

„Kamil bude mít v Kometě nadále platnou smlouvu a nepřeji si nic jiného, než aby si odpočinul a dal se zdravotně do pořádku. Za všechny roky mu moc děkuju. O řešení téhle situace budeme informovat v následujících hodinách,“ komentoval Zábranský.

Minimálně prozatím na lavičce zůstávají asistenti Jaroslav Barvíř s Jiřím Horáčkem, už v úterý však hraje Kometa v Olomouci.

Brněnský trenér Kamil Pokorný nervózně sleduje časomíru v závěru utkání v Třinci.

„Chci poděkovat vedení klubu, že moji situaci respektuje. Poděkování patří i hráčům a realizačnímu týmu, se kterým jsem loni prošel úžasnou cestu. Nechci zapomenout ani na fanoušky, kteří v Brně vytváří úžasnou atmosféru. Prioritou je pro mě teď odpočinek a abych se dal zdravotně do pořádku. Kometě věřím, že se vrátí na vítěznou vlnu,“ říká Pokorný.

Extraliga tak za krátkou dobu přichází o dalšího uznávaného stratéga. V sobotu 27. prosince skončil v Třinci Zdeněk Moták, také on oznámil rezignaci.

Krátce po něm odvolalo Kladno pro změnu Davida Čermáka, dříve v sezoně své kluby opustili ještě Richard Král (Mladá Boleslav), Michal Broš (Litvínov) a v neposlední řadě také Pavel Gross (Sparta).

Trenérské změny v aktuální extraligové sezoně
Týmkoloodcházející trenérnový trenér
Sparta12.Pavel GrossJaroslav Nedvěd
Litvínov16.Michal BrošJakub Petr
Mladá Boleslav18.Richard KrálMiloslav Hořava st.
Třinec34.Zdeněk MotákBoris Žabka
Kladno35.David ČermákTomáš Plekanec
Kometa38.Kamil Pokorný?
