Bez gólu, bez radosti. České vlajky v Miláně brzy zplihly, hokejisté Kanadě nestačili

Snažit se popsat, co viselo ve vzduchu, dá zabrat. Napětí, očekávání, víra, respekt, nadšení... Husí kůže.
Poprvé po deseti letech od Světového poháru a dvanáct let od olympiády v Soči se na jeden turnaj sjeli nejlepší hráči včetně NHL.
Ale zopakovat zlatý šampionát z Prahy? V hledišti snazší úkol než na ledě. Češi na úvod skupiny A prohráli s Kanadou 0:5.
Kouč Radim Rulík před zápasem apeloval především na jednu věc: „Loňské mistrovství světa nám pokazila vyloučení. To by nás mělo strašit. To by měl být příklad, jak to nedělat. Jde o téma přípravy.“
Hokejisté odehráli na olympiádě dvě minuty a pět sekund a první Čech už šel na trestnou lavici... Lukáš Sedlák si v souboji s Connorem McDavidem pomohl rukou a stáhl ho k zemi.
Bylo to vůbec povedené střídání nejlepšího hráče planety. Sekundy předtím poslal k ledu bodyčkem za českou bránou útočníka Lukáše Sedláka.
Zámořský soupeř měl spadeno i na obránce Jana Ruttu spadeno. Český urostlý obránce Kanaďany štval, dohrával, osekával. Že to fungovalo, jste poznali podle reakce útočníka Brada Marchanda, který se Ruttu pokusil vyděsit cuknutím hlavy. Čech nehnul brvou, zato za chvíli musel snést laciný úder holí někam do oblasti žeber či ledvin od Nathana MacKinnona.
Pro Kanadu to nebyl pohodový rozjezd, brankář Lukáš Dostál předvedl několik výstavních zákroků.
Jenže dost často musel hasit české chyby, třeba ty, co vyplynuly ze špatné nahrávky.
Hlavní rozdíl? Kanaďané ohrožovali Dostála střelami po přihrávce do dobré pozice. Češi měli mnohem méně nebezpečných ran, spíš pálili z dálky. Favorit si v útoku hrál, Češi nechytali jeho myšlenky. Museli často spoléhat na špatný odraz nebo Dostálův zásah.
Soustředit se na defenzivu a brejky, ke kterým zúžené kluziště v Miláně vybízelo.
Skutečně vyzdvihnout lze například útok Davida Kämpfa s Ondřejem Palátem a Ondřejem Kašem. Za solidní bránění i vyhraná vhazování, při kouskování hry i za odvahu v útoku.
Elitní formace s Martinem Nečasem, Tomášem Hertlem a Davidem Pastrňákem se tak často do příležitostí nedostávala. Soupeř si je zblízka hlídal.
Vidět to museli i trenéři, protože do třetí třetiny složení proházeli. K Pastrňákovi a Hertlovi posunuli Paláta, Nečase přeřadili ke Kämpfovi a Kubalíkovi.
To už Kanada vedla 3:0.
A góly? Krása.
Pět sekund před koncem první třetiny tečoval ze vzduchu nahození 19letý talent Macklin Celebrini.
Pak se prosadilo duo z Vegas, Mitch Marner přehodil Davida Špačka a naservíroval Marku Stoneovi laskominu.
Brad Marchand zase využil mezery v obraně a do samostatného úniku poslal Boa Horvata, který bekhendovou kličkou poslal puk mezi Dostálovy betony.
A čtvrtý gól v přesilovce? Hvězdné obsazení. McDavid poslal přes Gudase žabičku k druhé tyči MacKinnonovi, kterému stačilo klepnout správným směrem. Druhou nahrávku v zápase si mimochodem připsal i nestárnoucí kapitán Crosby.
Zatímco ve středu se favorité trápili, když se Švédové přetahovali s Itálií a Finové prohráli se Slovenskem, o den později si hlavní adept na zlato body pohlídal.
Čeští hokejisté si neutrhli ostudu. Jenže pozitiva směrem k případným bojům o medaile se taky hledají těžce.
Kanada v prvním utkání na turnaji působila neporazitelně. Zároveň ale nečelila dostatečné prověrce.