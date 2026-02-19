Vyhráli jsme pro Sidneyho. Češi nám připomněli pokoru, uznali Kanaďané

Před třetí dvacetiminutovkou čtvrtfinále s Českem nakráčel do kanadské kabiny zraněný kapitán Sidney Crosby a měl proslov. „Tak silný, že hráči na led odcházeli s jedinou myšlenkou: Tohle nebude poslední zápas Sida na olympiádě,“ řekl trenér kanadských hokejistů Jon Cooper po středeční výhře 4:3 v prodloužení. Padla také slova o pokoře, kterou jim duel s Českem připomněl.
foto: Michal Sváček, MAFRA

Crosbyho ve druhé třetině vyřadili ze hry obránce Radko Gudas spolu s útočníkem Martinem Nečasem, po Gudasově sražení ho následně ve dvou scvakli u mantinelu. Kanadský kapitán poté odkulhal do kabiny a ve čtvrtek podstoupí vyšetření v nemocnici.

Byl to rozhodující moment čtvrtfinále? Právě po tomhle zákroku se začalo utkání obracet na kanadskou stranu. Favorita zranění kapitána nakoplo.

„Je to náš lídr, náš kapitán. Srdce a duše týmu,“ vykládal 19letý střelec Macklin Celebrini.

„V kabině si každý řekl, že to vyhrajeme pro něj,“ přidal obránce Drew Doughty.

Ovšem chybělo pár minut a vyhráli by Češi. Zámořská média ihned psala o tom, že Kanada přežila obrovský nervák a jen na poslední chvíli zapudila otřesné obavy o postup. Připomínala Nagano, kdy Česko zaskočilo hvězdami nabitý výběr v semifinále po nájezdech.

„Češi se probili daleko za hranice své váhové kategorie,“ hodnotila agentura Reuters.

A oči otevírající zkušenost zažili i samotní hráči na ledě.

„Češi předvedli odvážný výkon, ale my se jich nezalekli!“ řekl zámořský tvrďák Tom Wilson.

„Připomnělo nám to, že musíme být pokorní. Těžce vydřené vítězství,“ přidal centr Nathan MacKinnon.

Obránce Thomas Harley zase přiznal: „Už jsem zažil sedmé zápasy sérií play off v NHL, ale teď jsem byl daleko nervóznější.“

„Jo... Jak šel čas, říkal jsem si: Sakra, tohle se nevyvíjí dobře. Ale nepřestal jsem věřit,“ řekl i Doughty.

„Přesně o tomhle je olympiáda. Rozhoduje jeden zápas, vítěz bere vše. A týmy hrají o pokračování, takže do toho všichni dávají všechno, co dokážou. A přesně tohle Češi předvedli,“ vykládal uznale útočník Brad Marchand.

Kouč Cooper se rozhovořil ještě víc: „Přesně proto chtějí hráči z NHL na olympiádě hrát. Chtějí tu dokázat, kým jsou. Chtějí se předvést. A i když možná procházíte turnajem se samými výhrami, těžce byste se pletli, kdybyste si mysleli, že to půjde samo. Musíte se na to nadřít. Jednou mi kdosi řekl, že hokej je zábavní byznys. Jestli vás tohle čtvrtfinále nebavilo, tak nevím, co víc by se mělo stát. Vzrušující zápas, úžasné zákroky od Lukáše Dostála i Jordana Binningtona. To byla čistá krása olympiády.“

Mimochodem, dostal i otázku na gól Ondřeje Paláta na 3:2 ve třetí třetině... Na ten gól, při kterém Češi byli v šesti na ledě.

Cooperova reakce? Usmál se a odešel za hráči do kabin.

„No, já to viděl. Rozhodčí očividně ne. Ale všechno je dobré,“ pousmál se zase MacKinnon.

Ale představte si, kdyby Palátův gól rozhodl o vyřazení Kanady. Úsměvy byste neviděli.

