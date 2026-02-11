I to může být jeden z důvodů, proč Kanaďané z vesnice odchází. Uniknou pozornosti ostatních sportovců, kteří zkrátka z hokejistů nemohli upřít zrak.
„Jsou to superhvězdy, znají je i z ostatních zemí. Je parádní sledovat, jak za Crosbym, McDavidem a podobnými kluky chtějí chodit a pozdravit je,“ přidal Thompson.
Jde prý o týmové rozhodnutí. Na úzkých postelích tak členové týmu zůstali jen pár nocí, luxusní komfort byl neodolatelným lákadlem.
„Ale neděláme to proto, abychom někoho urazili. Pořád budu vesnici navštěvovat, chci si prostředí užít, potkávat se s ostatními sportovci. Ale chceme vyhrát zlato a dát si co největší šanci, abychom to dokázali,“ odůvodňuje Thompson pro server Sportsnet.
To jejich možná největší konkurenti ze Spojených států se nikam nestěhují. Zůstanou na skromných pokojích, jíst budou dál ve společné jídelně, budou sdílet prostory s ostatními krajany i cizinci.
„O tom olympiáda také je. Vidět různé sportovce z různých zemí, je skvělé být toho součástí,“ obhajoval kapitán Auston Matthews.
„Zatím je to neuvěřitelný zážitek!“ souhlasil útočník Matthew Tkachuk, jedna z hlavních postav amerického týmu.
„Strávil jsem skvělé chvíle s ostatními sportovci, hráli jsme karty, sledovali ostatní olympioniky,“ popisoval.
Užívá si i společnost svého bratra Bradyho. Nepřekvapilo, že právě on je jeho spolubydlícím na pokoji. „A nejspíš si srazili obě postele, aby měli manželskou!“ vtipkoval spoluhráč Jack Eichel.
Až čas ukáže, kdo zvolil lepší strategii. A také jestli přestěhování mimo olympijskou vesnici mělo vliv na šance v boji o zlato.